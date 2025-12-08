अंबाला में मारपीट कर दुकानदार को किया घायल, पुलिस ने दर्ज किया केस
नारायणगढ़ में एक दुकानदार सुखबीर सिंह पर कुछ युवकों ने हमला कर दिया। सुखबीर सिंह ने बताया कि उसकी दुर्गा कॉलोनी कालाअंब में प्रापर्टी की दुकान है। उसन ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, नारायणगढ़। थाना नारायणगढ़ ने मारपीट की शिकायत पर केस दर्ज करके कार्रवाई शुरू की है। शिकायत में सुखबीर सिंह निवासी गांव सादिकपुर ने बताया कि उसकी दुर्गाकालोनी कालाअंब में प्रापर्टी की दुकान है। उसकी दुकान पर चालक हरप्रीत निवासी गांव सादिकपुर व सोनू निवासी दुर्गा कॉलोनी काम करते हैं।
वह अपनी दुकान बंद कर अपनी गाड़ी में घर जा रहा था। इसी दौरान गली के बीच बाइक खड़ी मिली, जिसे हटाने के लिए उसने हार्न बजाया। इसी दौरान चार-पांच युवक आए और उसे गाड़ी से नीचे उतार लिया। इन सभी ने उसके साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। हमले में दो चोटें आईं, जबकि शोर मचाने पर आरोपित फरार हो गए।
उन्होंने बताया कि यह हमला रजनीश कुमार, विशाल कुमार, सुभम उर्फ सुभा, भोला ने किया है। घायल को नारायणगढ़ अस्पताल लाया गया, जहां से उसे अंबाला शहर रेफर किया गया। पुलिस आगामी कार्रवाई कर रही है।
