अंबाला में मारपीट कर दुकानदार को किया घायल, पुलिस ने दर्ज किया केस

संवाद सहयोगी, नारायणगढ़। थाना नारायणगढ़ ने मारपीट की शिकायत पर केस दर्ज करके कार्रवाई शुरू की है। शिकायत में सुखबीर सिंह निवासी गांव सादिकपुर ने बताया कि उसकी दुर्गाकालोनी कालाअंब में प्रापर्टी की दुकान है। उसकी दुकान पर चालक हरप्रीत निवासी गांव सादिकपुर व सोनू निवासी दुर्गा कॉलोनी काम करते हैं।

वह अपनी दुकान बंद कर अपनी गाड़ी में घर जा रहा था। इसी दौरान गली के बीच बाइक खड़ी मिली, जिसे हटाने के लिए उसने हार्न बजाया। इसी दौरान चार-पांच युवक आए और उसे गाड़ी से नीचे उतार लिया। इन सभी ने उसके साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। हमले में दो चोटें आईं, जबकि शोर मचाने पर आरोपित फरार हो गए।