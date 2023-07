Land Deal Case: रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी के वित्तीय लेनदेन का रिकॉर्ड नष्ट, SIT जांच में खुलासा; बैंक को नोटिस

Robert Vadra News रॉबर्ट वाड्रा लैंड डील केस में पुलिस की एसआईटी को हैरान करने वाली जानकारी मिली है। जांच में पता चला है कि वाड्रा की कंपनी के बैंक रिकॉर्ड नष्ट हो गए हैं। एसआईटी ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को नोटिस भी जारी किया है। हरियाणा की भाजपा सरकार ने लैंड डील मामले में 2018 में रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ FIR दर्ज की थी।

रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी के वित्तीय लेनदेन का रिकॉर्ड नष्ट, SIT जांच में खुलासा

चंडीगढ़, दयानंद शर्मा। Robert Vadra Land Deal Case पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ दर्ज एफआईआर से संबंधित जांच में पुलिस की एसआईटी को हैरान करने वाली जानकारी मिली है। पता चला कि वाड्रा की कंपनी मैसर्स स्काई लाइट हास्पिटेलिटी के वित्तीय लेनदेन से संबंधित महत्वपूर्ण रिकॉर्ड बैंक की शाखा में पानी के कारण नष्ट हो गया। एसआईटी ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की गुरुग्राम की न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी शाखा से वाड्रा की कंपनी के खाते में फंड इनफ्लो (वित्तीय लेनदेन) के बारे में जानकारी मांगी थी। बीती 26 मई को बैंक ने बताया कि वर्ष 2008 व 2012 का उक्त सारा रिकॉर्ड शाखा के बेसमेंट में पानी भर जाने के कारण नष्ट हो गया। क्या अन्य फर्मों के भी रिकॉर्ड नष्ट हुए हैं? अब एसआईटी ने बैंक को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्या अन्य फर्मों के रिकॉर्ड भी नष्ट हो गए? घटना के बारे में किन अधिकारियों को सूचित किया? आरोप है कि वाड्रा की कंपनी स्काई लाइट हास्पिटेलिटी ने फरवरी, 2008 में ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज से गुरुग्राम के शिकोहपुर में विवादास्पद 3.5 एकड़ जमीन 7.5 करोड़ रुपये में खरीदी थी। वाणिज्यिक लाइसेंस प्राप्त करने के बाद उसी संपत्ति को 58 करोड़ रुपये में डीएलएफ को बेच दिया था। बदले में तत्कालीन हुड्डा सरकार ने डीएलएफ को गुरुग्राम के वजीराबाद में 350 एकड़ जमीन आवंटित की थी। यह जानकारी आईजी अपराध डॉ. राजश्री सिंह ने एक स्टेटस रिपोर्ट में दी है। 2018 में दर्ज हुई थी FIR हरियाणा की भाजपा सरकार ने एक सितंबर, 2018 को गुरुग्राम के खेड़की दौला पुलिस स्टेशन में हुड्डा, रॉबर्ट वाड्रा, डीएलएफ, ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज और वाड्रा की स्काई लाइट हास्पिटेलिटी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। जांच के लिए गठित एसआईटी में एक पुलिस उपायुक्त (डीसीपी), दो सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी), एक इंस्पेक्टर और एक एएसआई शामिल हैं। सरकार ने आईएएस मुकुल कुमार, पूर्व सीटीपी दिलबाग सिंह और हरेरा पंचकूला के सदस्य को भी इसकी सहायता के लिए नामित किया है।

