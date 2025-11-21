अंबाला-चंडीगढ़ हाईवे पर सैर को निकले व्यक्ति की सड़क हादसे में मौत, अज्ञात वाहन ने साइकिल सवार को मारी टक्कर

जागरण संवाददाता, अंबाला। शुक्रवार सुबह अंबाला-चंडीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ एक हादसा पूरे परिवार की खुशियां छीन ले गया। बलदेव नगर में किराए पर रह रहे 55 वर्षीय अम्रपाल का शव सुबह हाईवे पुल के पास मिला। वह रोज की तरह सुबह करीब साढ़े पांच बजे साइकिल पर सैर करने निकले थे, लेकिन कुछ ही देर बाद अज्ञात वाहन की टक्कर से उनकी मौत हो गई। अम्रपाल की साइकिल पुल के ऊपर पड़ी मिली, जबकि उनका शव नीचे सड़क किनारे सर्विस लेन पर पड़ा था।

सिर पर गंभीर चोट के निशान थे। पुलिस ने घटना की सूचना परिजनों को दी। जिला नागरिक अस्पताल पहुंचते ही परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था। तीन बेटियां और एक बेटा कुंवारा अम्रपाल के दामाद अजय कुमार ने बताया कि उन्हें सुबह लगभग सात बजे पुलिस का फोन आया। मौके पर पहुंचने पर देखा कि ससुर की साइकिल पुल पर पड़ी थी और वह नीचे गिरे हुए थे। अजय के अनुसार यह साफ है कि किसी तेज रफ्तार वाहन ने पीछे से टक्कर मारी होगी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

मूल रूप से हाजीपुरा, जनपद मैनपुरी (उत्तरप्रदेश) के रहने वाले अम्रपाल पिछले कई वर्षों से अंबाला शहर के बलदेव नगर में तारा अस्पताल के पास किराए के मकान में रह रहे थे। मजदूरी कर परिवार का गुजारा करते थे। उनके परिवार में एक बेटा और तीन बेटियां हैं। बेटा गांव में खेती करता है।