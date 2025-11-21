Language
    अंबाला-चंडीगढ़ हाईवे पर सैर को निकले व्यक्ति की सड़क हादसे में मौत, अज्ञात वाहन ने साइकिल सवार को मारी टक्कर

    By Umesh Bhargava Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 11:18 PM (IST)

    अंबाला-चंडीगढ़ हाईवे पर सुबह सैर करते समय एक व्यक्ति की सड़क हादसे में मौत हो गई। मृतक, अमरपाल, बलदेव नगर का निवासी था और साइकिल पर सैर कर रहा था जब एक अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी। परिवार में मातम छाया हुआ है, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। शनिवार को गांव में अंतिम संस्कार किया जाएगा।

    अंबाला-चंडीगढ़ हाईवे पर सैर को निकले व्यक्ति की सड़क हादसे में मौत। सांकेतिक फोटो

    जागरण संवाददाता, अंबाला। शुक्रवार सुबह अंबाला-चंडीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ एक हादसा पूरे परिवार की खुशियां छीन ले गया। बलदेव नगर में किराए पर रह रहे 55 वर्षीय अम्रपाल का शव सुबह हाईवे पुल के पास मिला।

    वह रोज की तरह सुबह करीब साढ़े पांच बजे साइकिल पर सैर करने निकले थे, लेकिन कुछ ही देर बाद अज्ञात वाहन की टक्कर से उनकी मौत हो गई। अम्रपाल की साइकिल पुल के ऊपर पड़ी मिली, जबकि उनका शव नीचे सड़क किनारे सर्विस लेन पर पड़ा था।

    सिर पर गंभीर चोट के निशान थे। पुलिस ने घटना की सूचना परिजनों को दी। जिला नागरिक अस्पताल पहुंचते ही परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था।

    तीन बेटियां और एक बेटा कुंवारा

    अम्रपाल के दामाद अजय कुमार ने बताया कि उन्हें सुबह लगभग सात बजे पुलिस का फोन आया। मौके पर पहुंचने पर देखा कि ससुर की साइकिल पुल पर पड़ी थी और वह नीचे गिरे हुए थे। अजय के अनुसार यह साफ है कि किसी तेज रफ्तार वाहन ने पीछे से टक्कर मारी होगी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

    मूल रूप से हाजीपुरा, जनपद मैनपुरी (उत्तरप्रदेश) के रहने वाले अम्रपाल पिछले कई वर्षों से अंबाला शहर के बलदेव नगर में तारा अस्पताल के पास किराए के मकान में रह रहे थे। मजदूरी कर परिवार का गुजारा करते थे। उनके परिवार में एक बेटा और तीन बेटियां हैं। बेटा गांव में खेती करता है।

    चार बेटियों में से एक की शादी हो चुकी है और तीन अविवाहित हैं। अजय ने बताया कि अम्रपाल की मौत से परिवार पूरी तरह टूट गया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला नागरिक अस्पताल भिजवाया। शाम करीब साढ़े पांच बजे परिजन उनका शव गांव हाजीपुरा लेकर रवाना हो गए, जहां शनिवार को अंतिम संस्कार किया जाएगा।