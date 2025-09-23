अंबाला: पिता को ट्रेन में बैठाकर घर लौट रहे युवक की सड़क हादसे में मौत, डंपर ने बाइक सवार को मारी टक्कर

अंबाला के बलदेव नगर पुल पर एक सड़क हादसे में डेरा बस्सी के 35 वर्षीय अंकुर त्यागी की मौत हो गई। मृतक के पिता ने पुलिस को बताया कि अंकुर उन्हें अंबाला स्टेशन छोड़ने गया था लौटते समय एक डंपर ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

जागरण संवाददाता, अंबाला शहर। बलदेव नगर पुल पर रविवार रात हुए सड़क हादसे में डेरा बस्सी निवासी 35 वर्षीय युवक अंकुर त्यागी की मौत हो गई। बलदेव नगर थाने में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

मृतक के पिता अरविंद त्यागी निवासी गांव अम्बेहटा शेखा, थाना देवबंद, जिला सहारनपुर (उ.प्र.) ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि वे कुछ दिनों से अपने बेटे के पास डेरा बस्सी में रुके हुए थे। 21 सितंबर की सुबह उनकी ट्रेन अंबाला से थी, इसलिए रात करीब दो बजे उनका बेटा अंकुर मोटरसाइकिल पर उन्हें छोड़ने के लिए निकला।