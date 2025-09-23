Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अंबाला: पिता को ट्रेन में बैठाकर घर लौट रहे युवक की सड़क हादसे में मौत, डंपर ने बाइक सवार को मारी टक्कर

    By Umesh Bhargava Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 11:45 PM (IST)

    अंबाला के बलदेव नगर पुल पर एक सड़क हादसे में डेरा बस्सी के 35 वर्षीय अंकुर त्यागी की मौत हो गई। मृतक के पिता ने पुलिस को बताया कि अंकुर उन्हें अंबाला स्टेशन छोड़ने गया था लौटते समय एक डंपर ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    prefferd source google
    Hero Image
    पिता को ट्रेन में बैठाकर घर लौट रहे युवक की सड़क हादसे में मौत। सांकेतिक फोटो

    जागरण संवाददाता, अंबाला शहर। बलदेव नगर पुल पर रविवार रात हुए सड़क हादसे में डेरा बस्सी निवासी 35 वर्षीय युवक अंकुर त्यागी की मौत हो गई। बलदेव नगर थाने में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मृतक के पिता अरविंद त्यागी निवासी गांव अम्बेहटा शेखा, थाना देवबंद, जिला सहारनपुर (उ.प्र.) ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि वे कुछ दिनों से अपने बेटे के पास डेरा बस्सी में रुके हुए थे। 21 सितंबर की सुबह उनकी ट्रेन अंबाला से थी, इसलिए रात करीब दो बजे उनका बेटा अंकुर मोटरसाइकिल पर उन्हें छोड़ने के लिए निकला।

    पिता को ट्रेन में बैठाकर वह करीब 3:20 बजे अंबाला स्टेशन से अपने घर लौट रहा था। इसी दौरान बलदेव नगर पुल पर एक डंपर चालक ने तेज रफ्तार व लापरवाही से वाहन चलाते हुए अंकुर की बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल अंकुर को जिला नागरिक अस्पताल अंबाला शहर लाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।