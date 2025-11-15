Language
    अंबाला में दर्दनाक सड़क हादसा, ऑटो चालक की दर्दनाक मौत

    By Kuldeep Singh Chahal Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 11:43 PM (IST)

    अंबाला में एक सड़क हादसे में ऑटो चालक राजकुमार की मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजकुमार 13 नवंबर को काम पर गया था और देर रात अस्पताल से दुर्घटना की सूचना मिली। परिवार ने शव की पहचान की, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी।

    अंबाला में दर्दनाक सड़क हादसा। सांकेतिक फोटो

    जागरण संवाददाता, अंबाला। थाना पड़ाव पुलिस ने सड़क हादसे में मौत की शिकायत पर केस दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। शिकायत में देशराज गांव खतौली का बड़ा लड़का राजकुमार बस अड्डा अंबाला कैंट से साहा की तरफ ऑटो चलाता है।

    13 नवंबर को उसका बेटा आटो लेकर काम पर चला गया। इसके बाद रात को नागरिक अस्पताल अंबाला शहर से फोन पर सूचना मिली कि राजकुमार का एक्सीडेंट हो गया और उसकी मौत हो चुकी है। वे नागरिक अस्पताल पहुंचे और शव की पहचान की। पुलिस ने मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है।