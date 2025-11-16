अंबाला: कार की टक्कर से एक की मौत, आरोपी फरार

संवाद सहयोगी, नारायणगढ़ (अंबाला)। थाना नारायणगढ़ पुलिस ने सड़क हादसे में गुरविंदर सिंह की मौत होने की शिकायत पर केस दर्ज किया है। शिकायत में रिषी पाल निवासी गांव लखनौरा ने बताया कि उसका भाई गुरविंदर सिंह निवासी गांव लखनौरा राज मिस्त्री का काम करता है।

गुरविंदर अपनी बाइक पर निजी कार्य से शहजादपुर गया था। गुरविंदर उसे सादिकपुर मोड़ के पास मिला। इसके साथ ही दोनों बाइक पर आगे चल दिए। बेगना नदी के पास एक कार चालक ने गुरविंदर की बाइक में टक्कर मार दी। कार चालक मौके से फरार हो गया, जबकि गुरविंदर काफी जख्मी हो चुका था। उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शहजादपुर लेकर आए, जहां डाक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया।