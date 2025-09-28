Language
    Haryana News: शराब तस्करी के आरोप में पानीपत के पूर्व MLA का साला गिरफ्तार, अंबाला से पुलिस ने पकड़ा

    By Umesh Bhargava Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 05:30 AM (IST)

    पानीपत के पूर्व विधायक धर्म सिंह छौक्कर के साले रवि को क्राइम ब्रांच ने अंबाला से गिरफ्तार किया। रवि पर शराब तस्करी के आरोप हैं। गिरफ्तारी के बाद उसे मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया। पुलिस के अनुसार रवि की तलाश लंबे समय से जारी थी और सूचना मिलने पर उसे अंबाला से पकड़ा गया।

    पूर्व विधायक के साले को गिरफ्तार कर ले जाती पुलिस। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, अंबाला शहर। पानीपत के समालखा हलका से पूर्व कांग्रेसी विधायक धर्म सिंह छौक्कर के साले रवि को क्राइम ब्रांच ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया।

    इसके बाद रवि को शहर के नागरिक अस्पताल में रात को करीब नौ बजे लाया गया। जहां उसका मेडिकल करवाकर टीम उसे साथ ले गई।

    बताया जा रहा है कि यह टीम पानीपत की क्राइम ब्रांच थी। हालांकि, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी और टीम के सदस्यों ने मीडिया से कोई बात नहीं की।

    रवि रोहतक के कलानौर का रहने वाला है। रवि पर शराब तस्करी के आरोप हैं।  बता दें कि धर्म सिंह छौक्कर को भी ईडी ने 5 मई को गिरफ्तार किया था। पूर्व विधायक पर 500 करोड़ रुपये से अधिक का फर्जीवाड़ा करने के आरोप हैं।

    इससे पहले पूर्व विधायक धर्म सिंह छौक्कर के पुत्र सिकंदर को गिरफ्तार किया गया था। एसपी अजीत सिंह शेखावत से बातचीत की गई तो एसपी ने बताया कि जिला पुलिस ने इस तरह की कोई गिरफ्तारी नहीं की है।

    क्राइम ब्रांच को लंबे समय से रवि की तलाश थी और शनिवार को सूचना मिली थी कि रवि अंबाला में छिपा हुआ है। इसी सूचना के आधार पर क्राइम ब्रांच ने रवि को अंबाला से गिरफ्तार किया।