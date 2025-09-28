Haryana News: शराब तस्करी के आरोप में पानीपत के पूर्व MLA का साला गिरफ्तार, अंबाला से पुलिस ने पकड़ा

जागरण संवाददाता, अंबाला शहर। पानीपत के समालखा हलका से पूर्व कांग्रेसी विधायक धर्म सिंह छौक्कर के साले रवि को क्राइम ब्रांच ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया।

इसके बाद रवि को शहर के नागरिक अस्पताल में रात को करीब नौ बजे लाया गया। जहां उसका मेडिकल करवाकर टीम उसे साथ ले गई।

बताया जा रहा है कि यह टीम पानीपत की क्राइम ब्रांच थी। हालांकि, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी और टीम के सदस्यों ने मीडिया से कोई बात नहीं की।