GST New Rate: क्या रेलवे के टिकट पर दिखेगा GST का असर? डिटेल से यहां पढ़ें एक-एक बात

सरकार ने जीएसटी की दरें घटाईं जिससे रेलवे टिकट पर कैटरिंग चार्ज कम होगा। रेल मंत्रालय ने रेल नीर व अन्य पानी की बोतलों के दाम में एक रुपये की कटौती की है। शताब्दी व राजधानी जैसी ट्रेनों में खाने का चार्ज टिकट में जुड़ता है जीएसटी घटने से किराए पर असर पड़ेगा। एक लीटर पानी की बोतल अब 14 रुपये में मिलेगी।

दीपक बहल, अंबाला। सरकार ने गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) की दरों में कटौती कर दी, जिसका असर अब रेलवे की उन टिकटों पर भी पड़ेगा, जिसमें कैटरिंग का चार्ज समायोजित हुआ है। रेल मंत्रालय ने ट्रेनों और प्लेटफार्म पर बिकने वाले रेल नीर और अन्य पानी की बोतलों में एक-एक रुपये की कटौती कर दी है। लेकिन अब इंतजार कैटरिंग के अन्य खानपान की वस्तुओं के रेट कम होने का है। इनके दाम कम होते ही टिकट में जोड़े जाने वाला कैटरिंग चार्ज कम हो जाएगा। दूसरी ओर भले ही अभी रेलवे में पानी की बोतलों का रेट 15 और 10 रुपये है, लेकिन अब गाइडलाइन जारी कर दी गई हैं कि जब तक नया प्रिंट लेबल नहीं आता, तब तक बोतल के रेट एक-एक रुपये कम लेने हैं। यदि कोई शिकायत आती है, तो इसके लिए अधिकारियों को गाइडलाइन जारी कर दी गई हैं।

रेलवे में शताब्दी, राजधानी, दुरंतो जैसी कई महत्वपूर्ण ट्रेनें हैं, जिनमें टिकट बुक करवाते यात्री को विकल्प दिया जाता है कि वह खाना लेना चाहते हैं या नहीं। जो यात्री खाने पर सहमति जता देता है, उस पर खाने का चार्ज भी जोड़ दिया जाता है।

पानी की बोतल से लेकर खाना तक ट्रेन में ही दिया जाता है, जिसका चार्ज किराये में ही जुड़ा होता है। अब रेलवे ने जीएसटी में कटौती की है, जिसका असर खाने की उन वस्तुओं पर आएगा, जिनका टिकट में चार्ज जुड़ा है। ऐसे में रेलवे इसको लेकर भी कटौती कर सकता है, जिसका असर यात्री के किराये पर आएगा।

इस तरह पानी के रेट में हुई कटौती रेल मंत्रालय ने लिखित आदेश जारी किए हैं। देश भर के महाप्रबंधक, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (आईआरसीटीसी) मैनेजिंग डायरेक्टर को एक-एक लीटर पानी की बोतल के रेट में एक रुपये कम करने के निर्देश दिए हैं। पहले एक लीटर की बोतल जहां 15 रुपये की बेची जाती थी अब उसे 14 रुपये में बेचा जाएगा। हालांकि, रेलवे के पास स्टाक में काफी संख्या में पहले से ही पानी की बोतलें हैं, जिन पर रेट 15 रुपये लिखा है। इसके बावजूद 14 रुपये ही वसूलने की बात कही है।