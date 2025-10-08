Haryana News: 18 अक्टूबर को अंबाला आएंगी राष्ट्रपति मुर्मू, एयरफोर्स स्टेशन में होने वाले कार्यक्रम में होंगी शामिल

जागरण संवाददाता, अंबाला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 18 अक्टूबर को अंबाला कैंट एयरफोर्स स्टेशन में होने वाले कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगी। इसी को लेकर एयरफोर्स की ओर से प्रस्ताव भेजा गया है। राष्ट्रपति के इस दौरे को लेकर प्रशासन ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं।

इसको लेकर बैठकें भी की जा रही हैं। सुरक्षा, ट्रैफिक सहित तमाम बिंदुओं पर एयरफोर्स व अन्य संबंधित विभागाें को अलर्ट किया गया है। राष्ट्रपति के दौरे से पहले अधिकारी अंबाला पहुंचकर तैयारियों का जायजा लेंगे।

फिलहाल अधिकारी तैयारियों में जुटे हैं। बता दें कि अंबाला का एयरफोर्स स्टेशन काफी अहम है, जबकि यहां पर राफेल की तैनाती भी है। सामरिक दृष्टि से यह काफी महत्वपूर्ण भी है।