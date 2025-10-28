अंबाला एयरफोर्स स्टेशन जाएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु, लड़ाकू विमान राफेल में 20 मिनट तक भरेंगी उड़ान

जागरण संवाददाता, अंबाला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु बुधवार सुबह अंबाला पहुंचेंगी। वह 2222 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार और 50 हजार फीट ऊंचाई पर उड़ने भरने वाले राफेल में 20 मिनट तक उड़ान भरेंगी।

द्रौपदी मुर्मु दूसरी बार लड़ाकू विमान में उड़ान भरेंगी। इससे पहले उन्होंने असम के तेजपुर में सुखोई-30 में 30 मिनट तक उड़ान भरी थी। राष्ट्रपति बुधवार को अंबाला एयरफोर्स स्टेशन में होने वाले एक कार्यक्रम में शामिल होने आ रही हैं।