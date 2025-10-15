Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Haryana News; एयरफोर्स स्टेशन अंबाला कैंट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का दौरा स्थगित

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 12:43 PM (IST)

    राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 18 अक्टूबर को होने वाला अंबाला एयरबेस का दौरा स्थगित कर दिया गया है। एयरफोर्स ने अभी तक दौरा स्थगित करने का कारण नहीं बताया है। राष्ट्रपति को एयरफोर्स द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भाग लेना था, जिसके लिए कई बैठकें हुईं और विभागों को जिम्मेदारियां सौंपी गईं थीं। अब राष्ट्रपति इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगी।

    prefferd source google
    Hero Image

    एयरफोर्स स्टेशन अंबाला कैंट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का दौरा स्थगित (File Photo)

    जागरण संवाददाता, अंबाला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 18 अक्टूबर को अंबाला एयरबेस का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। इसको लेकर एयरफोर्स ने अभी कोई कारण नहीं बताया है। बता दें कि अंबाला कैंट एयरबेस में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एयरफोर्स द्वारा 18 अक्टूबर को आयोजित होने वाले कार्यक्रम में शामिल होना था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसी को लेकर एयरफोर्स के अधिकारियों व जिला प्रशासन के अधिकारियों के बीच बैठकें भी हो चुकी थीं। यही नहीं, विभिन्न विभागों को भी इसके लिए जिम्मेदारियां सौंप दी गई थीं।

    एयरफोर्स द्वारा कार्यक्रम को लेकर तैयारियां थीं। अब एयरफोर्स की ओर से सूचना जारी की गई है कि अंबाला में जो कार्यक्रम आयोजित किया जाना था, उसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा शामिल होना था। अब राष्ट्रपति इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगी।