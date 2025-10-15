Haryana News; एयरफोर्स स्टेशन अंबाला कैंट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का दौरा स्थगित

जागरण संवाददाता, अंबाला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 18 अक्टूबर को अंबाला एयरबेस का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। इसको लेकर एयरफोर्स ने अभी कोई कारण नहीं बताया है। बता दें कि अंबाला कैंट एयरबेस में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एयरफोर्स द्वारा 18 अक्टूबर को आयोजित होने वाले कार्यक्रम में शामिल होना था।

इसी को लेकर एयरफोर्स के अधिकारियों व जिला प्रशासन के अधिकारियों के बीच बैठकें भी हो चुकी थीं। यही नहीं, विभिन्न विभागों को भी इसके लिए जिम्मेदारियां सौंप दी गई थीं।

एयरफोर्स द्वारा कार्यक्रम को लेकर तैयारियां थीं। अब एयरफोर्स की ओर से सूचना जारी की गई है कि अंबाला में जो कार्यक्रम आयोजित किया जाना था, उसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा शामिल होना था। अब राष्ट्रपति इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगी।