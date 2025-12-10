यात्रियों को मिलेंगी हाई टेक सुविधाएं, दस अमृत भारत स्टेशनों का उद्घाटन जल्द, तीन अंबाला मंडल के भी शामिल

दीपक बहल, अंबाला। भारतीय रेलवे में बुनियादी ढांचे के सबसे बड़े आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत उत्तर रेलवे के दस ‘अमृत भारत स्टेशन’ अब उद्घाटन के लिए तैयार हैं। इन सभी पुनर्विकसित स्टेशनों का उद्घाटन जल्द ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा प्रस्तावित है।

अंबाला मंडल ने इस योजना को सफलतापूर्वक लागू करते हुए तीन प्रमुख स्टेशनों को तैयार कर लिया है, जो इस उद्घाटन समूह का हिस्सा होंगे। इनमें अंबाला मंडल के अंब अंदौरा, मोहाली और आनंदपुर साहिब हैं। इसके अलावा उत्तर रेलवे के सात अन्य अमृत भारत स्टेशन शामिल हैं, जिनका पीएम के हाथों उद्घाटन कराया जाना प्रस्तावित है।

अमृत भारत स्टेशन के तहत स्टेशनों को नया लुक दिया गया है। इन पर करोड़ों रुपये की राशि भी खर्च की है। अंबाला मंडल की बात करें, तो तीन स्टेशनों का काम पूरा हो चुका है, 11 स्टेशन ऐसे हैं, जिनमें फुटओवर ब्रिज (एफओबी) का काम अभी चल रहा है, जबकि अन्य कार्य पूरे हो चुके हैं।

यह है अंबाला मंडल की स्थिति अंबाला मंडल की बात करें तो यहां पर 15 स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन के तौर पर तैयार किया गया है। इनमें से मोहाली, अंब अंदौरा, सहारनपुर और आनंदपुर साहिब स्टेशनों पर काम पूरा हो चुके हैं।

इसके अलावा अन्य जो 11 स्टेशन हैं, उनमें साफ्ट अपग्रेडेशन का काम तो पूरा हो चुका है, लेकिन एफओबी का काम अभी चल रहा है। यानी एफओबी का काम पूरा होते ही इनके उद्घाटन की भी तैयारियां हैं। यानी जल्द ही अमृत भारत स्टेशनों के उद्घाटन को लेकर रेलवे तैयार है।

यह है बन चुके स्टेशनों की स्थिति अमृत भारत के तहत अंबाला मंडल के चार स्टेशनों को तैयार किया गया है। इनमें सहारनपुर स्टेशन पर 14.84 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। इसी तरह मोहाली के स्टेशन पर 22.17 करोड़, अंब अंदौरा स्टेशन पर 23.84 करोड़ तथा आनंदपुर साहिब स्टेशन पर 22.20 करोड़ रुपये की राशि खर्च हुई है।

यह स्टेशन योजना के अनुसार तैयार कर लिए गए हैं। इनमें से मोहाली, अंब अंदौरा और आनंदपुर साहिब स्टेशनों का पीएम से उद्घाटन की तैयारी है। इन पर चल रहा काम उत्तर रेलवे के दस अन्य स्टेशन ऐसे हैं, जिन पर अमृत भारत स्टेशन के तहत काम चल रहा है। इसके तहत अबोहर में सॉफ्ट अपग्रेडेशन का काम पूरा हो चुका है, जबकि 11.61 करोड़ से एफओबी पर काम चल रहा है।

इसके अलावा पटियाला स्टेशन पर 36.35 करोड़ रुपये, मलेरकोटला स्टेशन पर 8.93 करोड़ रुपये, संगरूर स्टेशन पर 8.93 करोड़ रुपये, यमुनानगर–जगाधरी स्टेशन पर 11.31 करोड़ रुपये, कालका स्टेशन पर 16.20 करोड़ रुपये से एफओबी का कार्य चल रहा है। इसी तरह नंगल डैम स्टेशन पर 11.47 करोड़ रुपये, सरहिंद स्टेशन पर 16.75 करोड़ रुपये, रूपनगर स्टेशन पर 12.97 करोड़ रुपये, अंबाला सिटी स्टेशन पर 11.15 करोड़ रुपये तथा धुरी स्टेशन पर 25.35 करोड़ रुपये की लागत से एफओबी का कार्य प्रगति पर है।