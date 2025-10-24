Language
    'FIR नहीं, कोच की चेकिंग करो; तभी चलने दूंगा...' अंबाला में ट्रेन में चोरी के बाद यात्री का हाईवोल्टेज ड्रामा

    By Kuldeep Singh Chahal Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 03:10 AM (IST)

    अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पर एक यात्री ने पर्स चोरी होने पर एफआईआर दर्ज करने और कोच की चेकिंग की मांग करते हुए हंगामा किया। यात्री ने ट्रेन की चेन खींची, जिससे ट्रेन 36 मिनट लेट हो गई। आरपीएफ ने यात्री को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। स्टेशन अधीक्षक ने यात्री और उसके दो सहयात्रियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।

    Hero Image

    ट्रेन में चोरी के बाद यात्री का हंगामा

    जागरण संवाददाता, अंबाला। ट्रेन में एक पर्स चोरी होने पर अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पर पहुंची गाड़ी संख्या 12477 मेें यात्री दीपक भोजवानी निवासी वडोदरा गुजरात ने जमकर हंगामा किया। उसने सीधा कि ट्रेन को तब तक नहीं चलने दूंगा जब तक उसकी एफआईआर नहीं लिखी जाती, कोच में चेकिंग नहीं होती। उसने बार-बार चेन खींची। इसी के चलते ट्रेन 36 मिनट देरी से चली। इस पर स्टेशन अधीक्षक ने मेमो जारी कर कार्रवाई के लिए लिखा है।

    आरोपित सहित दो सहयात्रियों के खिलाफ केस दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। हुआ यूं कि उक्त गाड़ी संख्या 12477 अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पर वीरवार को पहुंची। प्लेटफार्म नंबर सात पर यह ट्रेन आई तो ए-2 कोच में कुछ यात्री सफर कर रहे थे, जिन्होंने की शिकायत दी थी। इसे आरपीएफ कर्मी ने अटेंड किया। इस दौरान दीपक भोजवानी ने बताया कि ए-टू कोच में हपने सहयात्रियों के साथ बर्थ नंबर 19, 20, 21, 22 पर अहमदाबाद से जालंधर कैंट की यात्रा कर रहा था।

    उसने बताया कि गाड़ी नई दिल्ली स्टेशन से चलने के बाद पता चला कि लेडिस पर्स, जिसमें नगद व उनके दस्तावेज रखे हुए थे, चोरी हो गया था। इस पर यात्री को कहा गया कि उसकी एफआईआर दर्ज की जाएगी। इसके बाद 8:52 पर गाड़ी को आगे के लिए रवाना कर दिया गया। इसी दौरान यात्री ने चेन खींच दी।

    उसने कहा कि जब उसकी एफआईआर दर्ज नहीं लिखी जाती और डाग स्कवायड व एफएसएल के साथ कोच की चेकिंग नहीं होती तो वह गाड़ी नहीं चलने देगा। आरपीएफ ने समझाया कि जीरो एफआईआर दर्ज की जाएगी। इस पर भी वह नहीं माना और बार-बार चेन खींचने लगा। यही नहीं बहसबाजी करने लगा और वीडियोग्राफी करने ला।

    आरपीएफ सहित एसएचओ जीआरपी सहित अन्य मौके पर पहुंचे। यात्री को बार-बार समझाने पर भी नहीं माना तो उस पर कार्रवाई को कहा गया। इसी बीच महिला यात्रियों ने बीच ममें आकर धक्का मुक्की करनी शुरू कर दी और उसे उतरने नहीं दिया। इसी के चलते गाड़ी 36 मिनट लेट हो गई। इस पर स्टेशन अधीक्षक ने मेमो जारी किया और दीपक व अन्य दो सहयात्रियों के खिलाफ शिकायत दी। इन सभी के खिलाफ केस दर्ज करके आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।