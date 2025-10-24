'FIR नहीं, कोच की चेकिंग करो; तभी चलने दूंगा...' अंबाला में ट्रेन में चोरी के बाद यात्री का हाईवोल्टेज ड्रामा

जागरण संवाददाता, अंबाला। ट्रेन में एक पर्स चोरी होने पर अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पर पहुंची गाड़ी संख्या 12477 मेें यात्री दीपक भोजवानी निवासी वडोदरा गुजरात ने जमकर हंगामा किया। उसने सीधा कि ट्रेन को तब तक नहीं चलने दूंगा जब तक उसकी एफआईआर नहीं लिखी जाती, कोच में चेकिंग नहीं होती। उसने बार-बार चेन खींची। इसी के चलते ट्रेन 36 मिनट देरी से चली। इस पर स्टेशन अधीक्षक ने मेमो जारी कर कार्रवाई के लिए लिखा है।

आरोपित सहित दो सहयात्रियों के खिलाफ केस दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। हुआ यूं कि उक्त गाड़ी संख्या 12477 अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पर वीरवार को पहुंची। प्लेटफार्म नंबर सात पर यह ट्रेन आई तो ए-2 कोच में कुछ यात्री सफर कर रहे थे, जिन्होंने की शिकायत दी थी। इसे आरपीएफ कर्मी ने अटेंड किया। इस दौरान दीपक भोजवानी ने बताया कि ए-टू कोच में हपने सहयात्रियों के साथ बर्थ नंबर 19, 20, 21, 22 पर अहमदाबाद से जालंधर कैंट की यात्रा कर रहा था।

उसने बताया कि गाड़ी नई दिल्ली स्टेशन से चलने के बाद पता चला कि लेडिस पर्स, जिसमें नगद व उनके दस्तावेज रखे हुए थे, चोरी हो गया था। इस पर यात्री को कहा गया कि उसकी एफआईआर दर्ज की जाएगी। इसके बाद 8:52 पर गाड़ी को आगे के लिए रवाना कर दिया गया। इसी दौरान यात्री ने चेन खींच दी।

उसने कहा कि जब उसकी एफआईआर दर्ज नहीं लिखी जाती और डाग स्कवायड व एफएसएल के साथ कोच की चेकिंग नहीं होती तो वह गाड़ी नहीं चलने देगा। आरपीएफ ने समझाया कि जीरो एफआईआर दर्ज की जाएगी। इस पर भी वह नहीं माना और बार-बार चेन खींचने लगा। यही नहीं बहसबाजी करने लगा और वीडियोग्राफी करने ला।