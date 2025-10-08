Haryana News: कैंसर पीड़ित यात्री से बदसलूकी, बस से नीचे उतरते हुए दिया धक्का; विरोध करने पर दी धमकी

अंबाला में एक सहकारी परिवहन समिति की बस में कैंसर रोगी कालाराम के साथ दुर्व्यवहार का मामला सामने आया है। कालाराम ने आरोप लगाया कि कंडक्टर ने गाली-गलौज की और धक्का देकर नीचे गिरा दिया। पीड़ित ने जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों से शिकायत कर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने बताया कि कंडक्टर ने कैंसर कार्ड दिखाने पर बदतमीजी की और उतरते समय धक्का दिया।

घटना के बाद पीड़ित ने जिला प्रशासन व पुलिस अधिकारियों को शिकायत देकर आरोपित कंडक्टर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। शिकायतकर्ता ने इस मामले में डीसी को भी शिकायत देकर आरोपित परिचालक के खिलाफ कार्रवाई की गुहार लगाई है।

शिकायतकर्ता पीड़ित कालाराम निवासी मकान नंबर 1162/2, हीरा नगर ने अपने प्रार्थना पत्र में बताया है कि वह कैंसर रोग से पीड़ित है और बुधवार को जगाधरी बस स्टैंड से अंबाला शहर आने के लिए प्राइवेट बस नंबर HR37-D-7971 (हिंद ट्रांसपोर्ट) में सवार हुआ। जब कंडक्टर टिकट के लिए आया तो उसने कैंसर कार्ड प्रस्तुत कर दिया, जिससे वह सरकारी छूट के तहत यात्रा कर सके।