Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नवरात्र के चौथे दिन अंबाला के गांव बलाना में माता मनसा देवी मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़, मंदिर में हुई विशेष तैयारी

    By AVTAR SINGH Edited By: Suprabha Saxena
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 05:09 PM (IST)

    अंबाला के बलाना गांव में माता मनसा देवी का प्राचीन मंदिर स्थित है जहां नवरात्र में दूर-दूर से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर में 200 साल पुराना शिवलिंग भी है। 1993 में माता मनसा देवी का मंदिर बनाया गया था जहां अखंड ज्योति जलती है। नवरात्रि में विशेष पूजा होती है और भक्त देसी घी का प्रसाद चढ़ाते हैं।

    prefferd source google
    Hero Image
    नवरात्र पर माता मनसा देवी मंदिर में लगती हैं भक्तों की कतारें

    जागरण संवाददाता, अंबाला शहर। गांव बलाना में माता मनसा देवी मंदिर काफी पुराना है। जिसमें गांव के ही नहीं बल्कि दूर दराज के गांवों के साथ-साथ शहर से भी लोग नवरात्र में माथा टेकने पहुंचते हैं। क्योंकि इस मंदिर में लोगों की आस्था बनी हुई है। मंदिर में अल सुबह से ही श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगना शुरू हो जाता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बलाना में लगभग 200 साल पुराना शिवलिंग है। हालांकि शिवलिंग की बाहरी बिल्डिंग का स्वरूप बदला जा चुका है। शिवलिंग को माता मनसा देवी मंदिर की बिल्डिंग में शामिल कर लिया गया है। माता मनसा देवी का मंदिर 1993 में बनाया गया था। यहां मनसा देवी की अखंड ज्योति जगती रहती है।

    नवरात्र में मंदिर में विशेष रूप से तैयारी की गई थी। नवरात्र में कलाकार श्रद्धालुओं को माता की भेंटों से रूबरू भी करवाते हैं। मंदिर में नवरात्र के मौके पर भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। जहां अपनी मन्नतें मांगी। इस दौरान मंदिर परिसर में खेल खिलौना बेचने वालों की भी दुकानें शोभा बढ़ाती रही। जिसमें तरह तरह का सामान था।

    मंदिर के पंडित जागेराम ने बताया कि नवरात्र में काफी श्रद्धालु मंदिर में माथा टेकने पहुंचते हैं। मंदिर ग्रामीण क्षेत्र में होने के कारण लोग अपने घरों से देसी घी का खुद प्रसाद तैयार करके लाते हैं। उसी से माता को भोग लगवाते हैं। मंदिर में दिन भर भक्तों की कतारें लगी रहती हैं।

    -- -- -- -- -- -