Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    हरियाणा के नारायणगढ़ में थार चालक 102 ग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार

    By Umesh Bhargava Edited By: Prince Sharma
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 09:56 AM (IST)

    नारायणगढ़ के मिल्क गांव के पास पुलिस ने 102.26 ग्राम अफीम के साथ अनुराग वालिया उर्फ अंशु नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी मादक पदार्थ बेचने जा रहा था। नाकाबंदी के दौरान उसे गिरफ्तार किया गया। पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वह अफीम किसे देने वाला था और कहां से लाया था।

    prefferd source google
    Hero Image

    File Photo

    संवाद सहयोगी, नारायणगढ़। मिल्क गांव के पास से पुलिस ने 102.26 ग्राम अफीम सहित आरोपी को काबू कर लिया। आरोपित की पहचान मिल्क गांव निवासी अनुराग वालिया उर्फ अंशु के रूप में हुई। पुलिस को सूचना मिली थी आरोपित मादक पदार्थ बेचने का काम करता है। ग्राहक को अफीम सप्लाई करने के लिए जा रहा है। पुलिस ने नाकाबंदी कर आरोपी को काबू किया। अब आरोपित से पूछताछ के बाद खुलासा होगा कि उसने यह खेप किसे सप्लाई करनी थी और कहां से लेकर आया था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें