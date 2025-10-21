हरियाणा के नारायणगढ़ में थार चालक 102 ग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार

संवाद सहयोगी, नारायणगढ़। मिल्क गांव के पास से पुलिस ने 102.26 ग्राम अफीम सहित आरोपी को काबू कर लिया। आरोपित की पहचान मिल्क गांव निवासी अनुराग वालिया उर्फ अंशु के रूप में हुई। पुलिस को सूचना मिली थी आरोपित मादक पदार्थ बेचने का काम करता है। ग्राहक को अफीम सप्लाई करने के लिए जा रहा है। पुलिस ने नाकाबंदी कर आरोपी को काबू किया। अब आरोपित से पूछताछ के बाद खुलासा होगा कि उसने यह खेप किसे सप्लाई करनी थी और कहां से लेकर आया था।