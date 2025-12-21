मां! मुझे मत ढूंढना, 2-3 साल बाद सीधे कोर्ट में मिलूंगी; पत्र लिख घर से संदिग्ध परिस्थिति में लापता हुई नाबालिग

जागरण संवाददाता, अंबाला शहर। 'चाहे मरूं या जीऊं, तलाश मत करना। मां मैं जा रही हूं, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। मैं अब तेरे पास नहीं रहूंगी, सीधे 2-3 साल बाद कोर्ट में ही मिलूंगी। चाहे मैं मरूं या जीऊं... अगर तुमने मुझे ढूंढा तो मैं मर जाऊंगी'। ओके बाय, सेक्टर-10 हाउसिंग बोर्ड कालोनी में घर से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुई 15 वर्षीय किशोरी ने जाने से पहले कुछ इसी अंदाज में पत्र लिखा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

किशोरी शनिवार रात करीब 11 बजे परिजनों को बिना बताए घर से कहीं चली गई। जाते समय वह एक भावुक और चेतावनी भरा पत्र भी छोड़ गई है, जिसने परिजनों की रातों की नींद उड़ा दी है। इस खत के मिलने के बाद से मां और पूरा परिवार किसी अनहोनी की आशंका से डरा हुआ है।

सेक्टर 9 थाना पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। परिजनों ने बताया कि वह अपने स्तर पर उसी तलाश कर चुके हैं लेखी उसका कोई सुराग नहीं लगा। आदतन घर से जाने की बात आई सामने परिजनों के अनुसार, किशोरी पहले भी घर से बिना बताए जा चुकी है। बीते वर्ष 29 नवंबर 2024 को भी वह लापता हुई थी, जिस संबंध में थाना सेक्टर-9 में मामला दर्ज कराया गया था। मां का कहना है कि उनकी बेटी उनके कहने-सुनने से बाहर है और बार-बार घर से जाने की आदि हो चुकी है।