    अंबाला में मोबाइल टावर से उपकरण चोरी, पुलिस ने दर्ज किया केस

    By Umesh Bhargava Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 01:43 PM (IST)

    अंबाला शहर के लकड़ी मार्केट में एक मोबाइल टावर से उपकरण चोरी हो गया। आरएस सिक्योरिटी कंपनी के सुपरवाइजर राव कासिम ने पुलिस को बताया कि उनकी कंपनी इंडस प्राइवेट लिमिटेड के टावरों की सुरक्षा करती है। गश्त के दौरान उन्होंने पाया कि चार अज्ञात लोगों ने आरआरयू उपकरण चुरा लिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    टावर से उपकरण चोरी, चोरों पर मामला दर्ज

    जागरण संवाददाता, अंबाला शहर। लकड़ी मार्केट स्थित आरे वाली गली में निजी कंपनी के मोबाइल टावर से उपकरण चोरी होने का मामला सामने आया है। अज्ञात चोरों के खिलाफ थाना अंबाला शहर में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। घटना 10 से 11 नवंबर की दरमियानी रात करीब एक बजे की है।

    राव कासिम, निवासी खेडी रंगड़ान जिला यमुनानगर, जो आरएस सिक्योरिटी कंपनी में सुपरवाइजर हैं, ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनकी कंपनी इंडस प्राइवेट लिमिटेड के मोबाइल टावरों की सुरक्षा का कार्य करती है। उसी दौरान वे अपने चालक अंकुश के साथ नियमित गश्त पर थे। जब वे लकड़ी मार्केट स्थित टावर पर पहुंचे तो पता चला कि टावर पर लगा आरआरयू उपकरण चार अज्ञात व्यक्तियों द्वारा चोरी कर लिया गया है।