अंबाला के मुलाना में कार की टक्कर में नाबालिग गंभीर रूप से घायल, आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस

संवाद सहयोगी, मुलाना। थाना मुलाना पुलिस ने सड़क हादसे में घायल होने की शिकायत पर केस दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। शिकायत में मलकीयत सिंह निवासी गांव नहोनी ने बताया कि उसका बेटा बाइक पर सवार होकर नहोनी से कालपी चौक से बच्चों का सामान लेने जा रहा था। वह भी पीछे बाइक पर था।

नहोनी पुल के पास कार चालक ने उसके बेटे की बाइक में टक्कर मार दी, जिसमें वह घायल हो गया। आरोपित मौके से फरार हो गया। उपचार के लिए वह अपने बेटे को सरकारी अस्पताल मुलाना लेकर आया, जहां से उसे प्राथमिक उपचार देकर नागरिक अस्पताल अंबाला कैंट रेफर कर दिया। जांच में पता चला कि कंधे में फ्रेक्चर है। उपचार के लिए उसे चंडीगढ़ सेक्टर 32 स्थित अस्पताल ले गए। पुलिस आगामी कार्रवाई कर रही है।