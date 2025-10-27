Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    अंबाला के मुलाना में कार की टक्कर में नाबालिग गंभीर रूप से घायल, आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस

    By Kuldeep Singh Chahal Edited By: Prince Sharma
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 11:43 AM (IST)

    मुलाना में एक नाबालिग सड़क हादसे में घायल हो गया। मलकीयत सिंह ने पुलिस को बताया कि उनके बेटे को नहोनी पुल के पास एक कार ने टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। आरोपी मौके से फरार हो गया। घायल को पहले मुलाना और फिर अंबाला कैंट के अस्पताल में भर्ती कराया गया, बाद में उसे चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    File Photo

    संवाद सहयोगी, मुलाना। थाना मुलाना पुलिस ने सड़क हादसे में घायल होने की शिकायत पर केस दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। शिकायत में मलकीयत सिंह निवासी गांव नहोनी ने बताया कि उसका बेटा बाइक पर सवार होकर नहोनी से कालपी चौक से बच्चों का सामान लेने जा रहा था। वह भी पीछे बाइक पर था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नहोनी पुल के पास कार चालक ने उसके बेटे की बाइक में टक्कर मार दी, जिसमें वह घायल हो गया। आरोपित मौके से फरार हो गया। उपचार के लिए वह अपने बेटे को सरकारी अस्पताल मुलाना लेकर आया, जहां से उसे प्राथमिक उपचार देकर नागरिक अस्पताल अंबाला कैंट रेफर कर दिया। जांच में पता चला कि कंधे में फ्रेक्चर है। उपचार के लिए उसे चंडीगढ़ सेक्टर 32 स्थित अस्पताल ले गए। पुलिस आगामी कार्रवाई कर रही है।