अंबाला: नशीला पदार्थ मिलाकर खिलाया लड्डू, युवक ने नाबालिग से किया दुष्कर्म; भेजा जेल

जागरण संवाददाता, अंबाला। मुलाना थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में मुलाना पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। उसे अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेजा गया है। पीड़िता ने पुलिस को शिकायत सौंपी थी कि उसके गांव के ही रहने वाले ने उसके साथ दुष्कर्म किया।

पीड़िता ने सारी घटना परिजनों को बताई। शिकायत के अनुसार आरोपित युवक नाबालिग का पीछा करता था। 13 नवंबर 2025 को उसने उसे लड्डू में कुछ मिलाकर खिलाया और मोटरसाइकिल पर बैठाकर पास खेत के कमरे में दुष्कर्म किया।

आरोपित ने उसे किसी को भी कुछ बताने पर जान से मारने की धमकी दी लेकिन नाबालिगा ने दो दिन बाद यह सारी बात परिजनों को बताई और परिजनों ने पुलिस को शिकायत दी। मुलाना थाना प्रभारी प्रमोद कुमार ने बताया कि आरोपित को वीरवार शाम गिरफ्तार कर लिया था, उसे न्यायालय में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।