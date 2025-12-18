अंबाला में धुंध में तेज रफ्तार पिकअप ने प्रवासी मजदूर को कुचला, दर्दनाक मौत

संवाद सहयोगी, नारायणगढ़। झीड़ीवाला रोड पर स्थित जय भारत सरिया फैक्ट्री के पास घने कोहरे में एक अज्ञात पिकअप चालक ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए एक प्रवासी मजदूर को टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल मजदूर की सिविल अस्पताल नारायणगढ़ में इलाज से पहले ही मौत हो गई।

चालक मौके से पिकअप लेकर फरार हो गया। घटना 17 दिसंबर की रात करीब 10:30 बजे की बताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शी मोंटू राज निवासी बिहार हाल निवासी जय भारत सरिया फैक्ट्री न्यू कॉलोनी, झीड़ीवाला ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि रात के समय घना कोहरा था, जिससे सड़क पर चल रहे वाहन स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहे थे।

वह कॉलोनी में पानी लेने गया था, तभी काला आम्ब की ओर से तेज रफ्तार पिकअप वाहन आया, जिसमें सरिया/लोहे का सामान लदा हुआ था और कुछ सरिया बाहर की ओर निकला हुआ था। पिकअप चालक ने लाइटें डिपर मारते हुए लापरवाही से वाहन चलाया और सामने जा रहे एक व्यक्ति को पीछे से टक्कर मार दी।

टक्कर लगते ही व्यक्ति सड़क पर गिर गया और चालक मौके से फरार हो गया। कोहरे के कारण पिकअप का नंबर नोट नहीं किया जा सका। घायल व्यक्ति के चेहरे और गर्दन से खून बह रहा था। सूचना मिलने पर फैक्टरी के अन्य कर्मचारी, सिक्योरिटी गार्ड और फोरमैन मौके पर पहुंचे।

पुलिस को सूचना दी गई और घायल को जय भारत सरिया फैक्ट्री की एंबुलेंस से सिविल अस्पताल नारायणगढ़ ले जाया गया, जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान अगले दिन 18 दिसंबर को प्रदीप कुमार साहनी निवासी गांव सिकंदरपुर बांध, जिला मुजफ्फरपुर (बिहार) के रूप में हुई।