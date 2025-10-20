दीपावली पर अंबाला में टायर गोदाम में लगी भीषण आग, मौके पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां
हरियाणा के अंबाला में दिवाली की शाम टायर और रीसाइक्लिंग सामग्री के एक गोदाम में आग लग गई। अग्निशमन विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू कर दिया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग बुझने के बाद ही नुकसान का पता चल पाएगा। अग्निशमन कार्य जारी है।
एएनआई, अंबाला। दीवाली पर हरियाणा के अंबाला में भीषण आग लग गई। सोमवार शाम टायर और रीसाइक्लिंग सामग्री के एक गोदाम में आग लगी है। गनीमत है कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अग्निशमन कार्य जारी है।
अग्निशमन विभाग के एक कर्मचारी बच्चन सिंह ने बताया कि डायल 112 के माध्यम से सूचना मिली कि एक फैक्ट्री के गोदाम में आग लग गई है। हमने दो दमकल गाड़ियां और पानी का टैंकर यहां भेजा है।
अग्निशमन कार्य जारी है। आग भीषण होने के कारण हमने एक और दमकल गाड़ी बुलाई है। आग बुझने के बाद ही नुकसान का पता चल पाएगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।