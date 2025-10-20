अंबाला में देसी पिस्तौल के साथ युवक गिरफ्तार, बड़ी वारदात के फिराक में था आरोपी
अंबाला में पुलिस ने एक युवक को देसी पिस्तौल के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी, डेविड उर्फ सन्नी, रेलवे ऑडिटोरियम के पास अवैध हथियार के साथ घूम रहा था। पुलिस ने तलाशी के दौरान उसके पास से एक देसी पिस्तौल बरामद की। पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और पिस्टल की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, अंबाला। न्यू रेलवे आडिटोरियम के पास पुलिस ने एक युवक को देसी पिस्टल सहित गिरफ्तार किया है। आरोपित की पहचान अंबाला छावनी के सुंदर नगर निवासी डेविड उर्फ सन्नी के रूप में हुई है।
पड़ाव थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक युवक अवैध हथियार लेकर रेलवे आडिटोरियम के आसपास घूम रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने तुरंत इलाके में दबिश दी और संदिग्ध युवक को काबू किया।
तलाशी के दौरान उसके कब्जे से एक देसी पिस्टल (कट्टा) बरामद हुआ। पुलिस ने मौके पर ही उसे हिरासत में ले लिया और पूछताछ के लिए थाना लाया गया। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि पिस्टल कहां से खरीदी गई और इसका इस्तेमाल किस वारदात के लिए होना था।
पुलिस ने आरोपित के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। रविवार को डेविड उर्फ सन्नी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
