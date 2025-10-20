अंबाला में देसी पिस्तौल के साथ युवक गिरफ्तार, बड़ी वारदात के फिराक में था आरोपी

जागरण संवाददाता, अंबाला। न्यू रेलवे आडिटोरियम के पास पुलिस ने एक युवक को देसी पिस्टल सहित गिरफ्तार किया है। आरोपित की पहचान अंबाला छावनी के सुंदर नगर निवासी डेविड उर्फ सन्नी के रूप में हुई है।

पड़ाव थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक युवक अवैध हथियार लेकर रेलवे आडिटोरियम के आसपास घूम रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने तुरंत इलाके में दबिश दी और संदिग्ध युवक को काबू किया।

तलाशी के दौरान उसके कब्जे से एक देसी पिस्टल (कट्टा) बरामद हुआ। पुलिस ने मौके पर ही उसे हिरासत में ले लिया और पूछताछ के लिए थाना लाया गया। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि पिस्टल कहां से खरीदी गई और इसका इस्तेमाल किस वारदात के लिए होना था।