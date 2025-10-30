माही हत्याकांड: आरोपी सचिन का रिमांड खत्म, एक और पीड़िता ने लगाए गंभीर आरोप

संवाद सहयोगी, मुलाना। नाबालिग माही हत्याकांड मामले की जांच में अब एक और पीड़िता ने अपने बयान दर्ज कराकर आरोपित सचिन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोपित सचिन का पुलिस रिमांड समाप्त हो रहा है, गुरुवार को उसे अदालत में पेश किया जाएगा। रिमांड अवधि के दौरान पुलिस ने बुधवार को कई अहम गवाहों और संबंधित लोगों के बयान दर्ज किए, जिनमें सढ़ौरा थाना क्षेत्र की एक पीड़िता का बयान सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सढ़ौरा क्षेत्र की रहने वाली विवाहित पीड़िता ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि सचिन उनके गांव में अपनी बहन के यहां आता था। उसने एक दिन चाय में नशा मिलाकर उसे पिलाया और उसकी गलत वीडियो बना ली। जिसे दिखाकर वह महिला को ब्लैकमेल करने लग गया। डर से महिला ने घर पर बिना कुछ बताए, आरोपित का कहना मानने लगी।

जिसके चलते वह उसके साथ रहने लगी, घर से गहने व अन्य सामान भी लेकर गई। आरोप है कि सचिन ने उसे वहां बंधक की तरह रखा, उसे कोई मोबाइल नहीं दिया जाता था। सचिन पर उससे जबरन शारीरिक शोषण किए जाने के भी आरोप हैं। इस दौरान एक दिन सचिन नशे की हालत में आया और महिला को धमकी दी कि उसने माही को मार दिया है।