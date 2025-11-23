Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अंबाला: 'इकलौता बेटा खो दिया सब उजड़ गया', रूस में बुखार से 26 साल के युवक की मौत पर परिवार में मचा कोहराम

    By Kuldeep Singh Chahal Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 11:47 PM (IST)

    अंबाला में एक 26 वर्षीय युवक की रूस में बुखार से मौत हो गई, जिससे परिवार में कोहराम मच गया। परिवार का कहना है कि उन्होंने अपना इकलौता बेटा खो दिया और अब सब कुछ उजड़ गया है। इस दुखद घटना से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है।

    prefferd source google
    Hero Image

    भाई की मौत पर क्या बोली बहन। फाइल फोटो

    संवाद सहयोगी, मुलाना (अंबाला)। नारायणदत्त की बहन शिवानी ने बताया कि उसका भाई अगस्त 2025 में रूस पढ़ाई के लिए गया था। वहां के स्थानीय साथियों से ही उसकी तबीयत बिगड़ने की जानकारी मिलती रही। उन्होंने बताया कि भाई अचानक बेहोश हो गया, जबकि कहा गया कि तेज बुखार है और आइसीयू में भर्ती है। किसी को उसे देखने भी नहीं दिया जा रहा था। हम बस फोन पर जानकारी लेते रहे, उसकी स्थिति की सही सूचना नहीं मिल पा रही थी। जानकारी मिली की भाई का बुखार ठीक है, लेकिन कुछ घंटे बाद ही गुरुवार को अचानक मौत की सूचना आई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पिता बोले, इकलौता बेटा खो दिया, सब उजड़ गया

    नारायणदत्त के पिता रविंद्र शर्मा गम में टूट चुके हैं। उनकी आंखों में बेटे की याद और असहायता साफ झलकती है। वे बताते हैं कि नारायण उनका इकलौता बेटा था। रविंद्र शर्मा ने कहा कि तेज बुखार ने मेरा बेटा छीन लिया। अब उसके शरीर को लाने के लिए लाखों रुपये का खर्च बताया जा रहा है। हम गरीब हैं। इतना रुपया कहां से लाएं। सरकार हमारी मदद करे, ताकि कम से कम बेटे का अंतिम संस्कार तो अपने देश में कर सकें। उधर, नारायणदत्त की मौत की खबर फैलते ही गांव में शोक की लहर दौड़ गई। पड़ोसी और रिश्तेदार बड़ी संख्या में उनके घर पहुंचकर परिवार को सांत्वना दे रहे हैं।