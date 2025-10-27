अंबाला के चेयरमैन पर गोली चलाने वाला लखविंदर रिमांड पर, गैंगस्टर को अमेरिका से लाई थी STF, लॉरेंस से है खास नाता

जागरण संवाददाता, अंबाला। गैंग्सटर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल के सहयोगी और कैथल के तितरम गांव निवासी लखविंदर उर्फ लाखा को एसटीएफ ने अमेरिका से लाकर रविवार को कोर्ट में पेश किया और आठ दिन के रिमांड पर लिया। लखविंदर पर अप्रैल 2023 में अंबाला के मौजूदा जिप अध्यक्ष मक्खन सिंह लबाना के सेक्टर-10 स्थित घर पर गोली चलाने और जबरन वसूली के मामले में केस दर्ज किया गया था। एसटीएफ को इसकी तलाश 2023 से थी। इससे पहले 7-8 आरोपितों को पुलिस इसी मामले में गिरफ्तार कर चुकी थी। इसके बाद विदेश में रहने के दौरान आरोपित लखविंदर का नाम का पता चलने पर पकड़ने की प्रक्रिया तेज हुई।

रेड कार्नर नोटिस जारी होने और एफबीआइ की गिरफ्तारी के बाद उसे भारत लाना संभव हो सका। एसटीएफ ने बताया कि आरोपित लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सक्रिय सदस्य है और उसकी गतिविधियां न केवल अंबाला बल्कि यमुनानगर, रोहतक, गोहाना और कैथल में भी दर्ज हैं।

अमेरिका से भारत, फिर सीधे अंबाला लखविंदर 2022 में डंकी रूट के जरिए पुर्तगाल से अमेरिका गया था। वहां वह अनमोल लॉरेंस के साथ रहकर अपराध की दुनिया में सक्रिय रहा। अमेरिकी फेडरल ब्यूरो आफ इन्वेस्टिगेशन (एफबीआइ) ने छह महीने पहले उसे गिरफ्तार किया था।

एफबीआइ की गिरफ्तारी और इंटरपोल के रेड कार्नर नोटिस के बाद भारत लाने की प्रक्रिया शुरू हुई और 25 अक्टूबर 2024 को अमेरिका से भारत डिपोर्ट किया गया। दिल्ली एयरपोर्ट पर ही अंबाला एसटीएफ ने आरोपित को काबू किया। एसटीएफ ने लखविंदर को अंबाला में जेएमआइसी अक्षय अरोड़ा की कोर्ट नंबर 22 में पेश किया, जहां आठ दिन के रिमांड पर लिया गया।