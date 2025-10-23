Language
    अंबाला में पटाखे को लेकर हुए विवाद में चाकू से किया हमला, घायल युवक का पीजीआई में चल रहा इलाज

    By Kuldeep Singh Chahal Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 05:24 AM (IST)

    नारायणगढ़ में दीपावली पर पटाखे जलाने को लेकर हुए विवाद में एक व्यक्ति पर चाकू से हमला किया गया। राज नामक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई कि जब वह अपने परिवार के साथ पटाखे जला रहा था, तभी कुछ लड़कों ने गाली-गलौज की और मारपीट की। हमले में राज घायल हो गया और उसे पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया, जहाँ उसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    पटाखे चलाने के विवाद में चाकू से किया हमला, घायल

    संवाद सहयोगी, नारायणगढ़। थाना नारायणगढ़ पुलिस ने चाकू से हमला कर घायल करने की शिकायत पर केस दर्ज करके कार्रवाई शुरू की है। शिकायत में राज निवासी गांव अजऊट थाना खेजउडी जिला बलिया उत्तर प्रदेश ने बताया कि वह मौजूदा समय में दुर्गा कालोनी कालाअंब में रह रहा है।

    वह, उसका पिता व उसका छोटा भाई अंकित भारद्वाज बीस अक्टूबर को दीपावली पर गली में पटाखे बजा रहे थे। इसी दौरान चार लड़के पैदल आ रहे थे, जिन्होंने अपशब्द कहने शुरू कर दिए। इस पर कहा कि वे लोग चले जाएं और हमें पटाखे बजाने दो। इसी पर वंश ने चाकू से उस पर हमला किया, जबकि इसी दौरान अंबिका ने उसे पकड़ लिया और मारपीट शुरू कर दी।

    इसके अलावा साजन ने डंडे से उसके भाई को मारा, जबकि हुसैन शाह ने उनको अपशब्द कहने शुरू कर दिए। इन चारों ने उनके साथ मारपीट की, जबकि जान से मारने की धमकी दी। इस मारपीट व हमले में राज घायल हो गया, जिसको कालाअंब के एक निजी अस्पताल ले गए। यहां से उसे पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया। फिलहाल पीजीआई में उसका उपचार किया जा रहा है। पुलिस आगामी कार्रवाई कर रही है।