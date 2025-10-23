अंबाला में पटाखे को लेकर हुए विवाद में चाकू से किया हमला, घायल युवक का पीजीआई में चल रहा इलाज

संवाद सहयोगी, नारायणगढ़। थाना नारायणगढ़ पुलिस ने चाकू से हमला कर घायल करने की शिकायत पर केस दर्ज करके कार्रवाई शुरू की है। शिकायत में राज निवासी गांव अजऊट थाना खेजउडी जिला बलिया उत्तर प्रदेश ने बताया कि वह मौजूदा समय में दुर्गा कालोनी कालाअंब में रह रहा है।

वह, उसका पिता व उसका छोटा भाई अंकित भारद्वाज बीस अक्टूबर को दीपावली पर गली में पटाखे बजा रहे थे। इसी दौरान चार लड़के पैदल आ रहे थे, जिन्होंने अपशब्द कहने शुरू कर दिए। इस पर कहा कि वे लोग चले जाएं और हमें पटाखे बजाने दो। इसी पर वंश ने चाकू से उस पर हमला किया, जबकि इसी दौरान अंबिका ने उसे पकड़ लिया और मारपीट शुरू कर दी।