हरियाणा में करवा चौथ को लेकर सजे बाजार, महिलाएं खरीददारी को उमड़ी भीड़
अंबाला में करवा चौथ को लेकर बाजारों में भारी उत्साह है। दुकानें सजी हुई हैं और मेहंदी लगाने वालों के यहाँ महिलाओं की भीड़ उमड़ रही है। ब्यूटी पार्लरों में बुकिंग चल रही है और कारोबारी भी त्योहार की तैयारियों में जुटे हैं। अस्थायी स्टॉलों पर करवा चौथ का सामान मिल रहा है जहाँ सुबह से शाम तक महिलाओं की खरीदारी जारी है।
जागरण संवाददाता, अंबाला। जिला भर में करवा चौथ को लेकर बाजारों में चहल पहल हो गई है। बाजारों को जहां लाइटों से सजाया गया है, वहीं स्टाल भी सजा दिए गए हैं। इसी तरह मेहंदी लगाने वालों के पास भी महिलाओं की भीड़ है।
दूसरी ओर महिलाओं ने ब्यूटी पार्लर वालों के यहां पर बुकिंग करवा ली है, जबकि बाजारों में सुबह व शाम के समय अच्छी खासी भीड़ है। दस अक्टूबर को करवा चाैथ है और बाजारों में खूब खरीददारी हो रही है। खासकर ब्यूटी पार्लर वालों ने भी बंदोबस्त कर लिए हैं और अस्थायी स्टाल लगाकर मेहंदी लगाने आदि की व्यवस्था कर ली है। नौ व दस अक्टूबर को विशेष रूप से खररीदारी होगी।
दूसरी ओर कारोबारियों ने भी अपनी तैयारियां कर रखी हैं। करवा चौथ को लेकर सामान की बिक्री को लेकर सामान सजाया गया है। दुकानों की सजावट भी अच्छी तरह से की है।
सबसे ज्यादा भीड़ बाजारों में लगे अस्थायी स्टालों पर है, जहां पर करवा चौथ को लेकर तमाम सामान बिक रहा है। सुबह से लेकर शाम तक बाजारों में भीड़ है और महिलाएं जमकर खरीददारी में जुटी हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।