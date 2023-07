कारगिल युद्ध में हरियाणा के पहले बलिदानी थे मंजीत सिंह, दुश्मनों के दांत खट्टे कर सीने पर खाई थी गोली

Kargil War में हरियाणा के कई वीर सपूतों ने देश के लिए अपनी जान न्योछावर कर दी थी। इनमें एक नाम अंबाला के मंजीत सिंह का भी है। मंजीत सिंह कारगिल युद्ध में हरियाणा के पहले बलिदानी थे। उनके बलिदान को आजतक याद किया जाता है। उनकी शौर्य गाथा हमेशा देशवासियों के जहन में रहेगी। मंजीत सिंह महज साढ़े अठारह साल की उम्र में बलिदान हो गए थे।

कारगिल युद्ध में हरियाणा के पहले बलिदानी थे मंजीत सिंह। फोटो- जागरण

