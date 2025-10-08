Language
    भ्रष्टाचार में उछला सीनियर IPS वाई पूरन कुमार का नाम, गिरफ्तार हेड कॉन्स्टेबल ने उगले राज

    By Deepak Behal Edited By: Prince Sharma
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 01:33 PM (IST)

    रोहतक पुलिस द्वारा भ्रष्टाचार के मुकदमे की जाँच में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार का नाम आने से हड़कंप मच गया है। इस मामले में हेड कांस्टेबल सुशील कुमार की गिरफ्तारी हुई है जिसने पूछताछ में आईपीएस अधिकारी का नाम उजागर किया। पुलिस ने रिश्वतकांड से जुड़े ऑडियो और वीडियो साक्ष्य भी बरामद किए हैं जिससे मामले की गंभीरता बढ़ गई है।

    भ्रष्टाचार में उछला सीनियर IPS वाई पूरन कुमार का नाम (File Photo)

    दीपक बहल, अंबाला। हरियाणा के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार का नाम भ्रष्टाचार के एक मुकदमे उछला, जिसकी तफ्तीश रोहतक पुलिस कर रही है।

    वरिष्ठ आइपीएस अधिकारी के साथ अटैच हेड कॉन्स्टेबल सुशील कुमार पर रोहतक पुलिस ने पहले मामला दर्ज किया और फिर उसको मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी में पूछताछ के दौरान आरोपित हेड कॉन्स्टेबल ने वाई पूरन कुमार का नाम भी उजागर कर दिया।

    रोहतक पुलिस ने हेड कॉन्स्टेबल का मोबाइल और कुछ सुबूत जुटाये, जिसमें एक शराब कारोबारी पर दबाव बनाकर दो से ढाई लाख रुपये की रिश्वत मांगी जा रही थी।

    माना जा रहा है कि हेड कॉन्स्टेबल और आइपीएस अधिकारी के बीच हुई वॉट्सएप की चैटिंग भी पुलिस ने कब्जे में ली है।

    वाई पूरन कुमार द्वारा आत्महत्या करने का मामला इसी मामले से जोड़कर देखा जा रहा है। वाई पूरन कुमार का अंबाला से भी खासा नाता रहा है। पांच बार उनकी यहां पर तैनाती रही है और हेड कॉन्स्टेबल सुशील कुमार उनके साथ अटैच है।

    ऑडियो और वीडियो भी रोहतक पुलिस के पास दो से ढाई लाख रुपये के रिश्वतकांड में गिरफ्तार हुए हेड कॉन्स्टेबल सुशील कुमार की ऑडियो से लेकर वीडियो क्लिप तक रोहतक पुलिस के पास बताई जा रही है। सोमवार को रोहतक पुलिस ने हेड कॉन्स्टेबल पर मामला दर्ज किया और मंगलवार को उसकी गिरफ्तारी हो गई।

    गिरफ्तारी से पहले पुलिस ने आडियो, वीडियो को कब्जे में लिया। सूत्रों का कहना है कि हेड कॉन्स्टेबल और आइपीएस अधिकारी के बीच हुई वाट्सएप चैटिंग को भी रोहतक पुलिस ने कब्जे में लिया है। आरोपित हेड कॉन्स्टेबल को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेजा गया है।

    यह आत्महत्या का मामला भी इसी मामले से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि रोहतक पुलिस रिश्वतकांड मामले में आइपीएस अधिकारी को भी आरोपित बना सकती थी।

    एएसपी से लेकर आइजी तक की रही तैनाती

    वाई पूरन कुमार की अंडर ट्रेनिंग पोस्टिंग भी अंबाला में रही है। एएसपी के तौर पर पहली पोस्टिंग अंबाला में हुई थी। इसके बाद वे अंबाला में एसपी बने और बाद में पुलिस बटालियन के कमांडेंट, एसपी रेलवे और फिर अंबाला में ही आइजी रहे हैं।

    जिस हेड कॉन्स्टेबल की गिरफ्तारी हुई है, वह अंबाला से ही आइपीएस के संपर्क में आ गया था। जहां-जहां अधिकारी की तैनाती होती रही, यह मुलाजिम साथ ही रहा।

    पूछताछ में हेड कॉन्स्टेबल ने वाई पूरन कुमार का नाम लिया : एसपी

    रोहतक एसपी नरेंद्र बिजारणिया ने बताया कि रिश्वतकांड में हेड कॉन्स्टेबल सुशील कुमार के खिलाफ सोमवार को एफआइआर दर्ज की थी। शराब कारोबारी पर दबाव बनाकर दो से ढाई लाख की रिश्वत मांगी जा रही थी। पुलिस जांच में ऑडियो और वीडियो भी सामने आई थी।

    आरोपित पुलिस कर्मी को मंगलवार को गिरफ्तार किया, जिसने आइपीएस वाई पूरन कुमार का नाम उजागर किया था। उन्होंने बताया कि सुशील कुमार और आइपीएस अधिकारी के बीच बातचीत के कुछ तथ्य मिले हैं, जबकि जांच जारी है।