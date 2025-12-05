इंडिगो फ्लाइट रद, संकटमोचक बना रेलवे; 5 स्पेशल ट्रेनें चलाई, वेटिंग देख कोच भी बढ़ाए
इंडिगो की फ्लाइट रद्द होने से यात्रियों को हुई परेशानी के बाद रेलवे ने तुरंत कार्रवाई की। यात्रियों की सुविधा के लिए पांच स्पेशल ट्रेनें चलाई गईं और व ...और पढ़ें
दीपक बहल, अंबाला। देश की प्रमुख एयरलाइन इंडिगो में हाल ही में बड़े पैमाने पर उड़ानों को रद करने के चलते यात्री फंस गए हैं। ऐसे में हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों का लोड रेलवे पर आ गया है। ऐसे में इन यात्रियों के लिए रेल महकमा संकटमोचक बना है।
रेलवे ने ट्रेनों की वेटिंग लिस्ट खंगालनी शुरू कर दी है और जहां पर पहले की तुलना में अधिक वेटिंग लिस्ट आ रही है वहां पर अतिरिक्त कोच लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा बड़े शहरों के लिए पांच स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया गया है।
रेलवे ने यह मैसेज सर्कुलेट कर दिया है कि जहां पर वेटिंग अधिक है, वहां ट्रेनों में कोच बढ़ाए जाएं। उत्तर रेलवे के अंबाला, दिल्ली, लखनऊ, मुरादाबाद, जम्मू और फिरोजपुर मंडल में ट्रेनों की वेटिंग चेक की जा रही है।
यह हैं फ्लाइट रद होने के कारण
इंडिगो एयरलाइन ने नए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिट (एफडीटीएल) को जिम्मेदार ठहराया है। इसके तहत पायलट और केबिन क्रू के लिए उड़ान के घंटे, ड्यूटी टाइम और आराम के समय पर सख्त पाबंदियां लगाई गई हैं।
पायलटों की अधिकतम ड्यूटी 13 घंटे से घटाकर 10-11 घंटे कर दी गई है, साथ ही लगातार ड्यूटी के बाद अनिवार्य विश्राम अवधि बढ़ा दी गई है। रात की उड़ानों पर भी सख्त पाबंदियां लगाई गई हैं।
सरकार का तर्क है कि ये नियम हवाई यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए बनाए हैं और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हैं।
थकान को विमान दुर्घटनाओं का एक बड़ा कारण माना जाता है और पायलटों को अधिक आराम देकर दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। ये नियम विश्व भर की विमानन नियामक एजेंसियों द्वारा मिलकर बनाए गए हैं।
पांच स्पेशल ट्रेनें, दो में अतिरिक्त कोच
रेलवे द्वारा हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों को राहत देने के लिए तैयारी की है। इसके लिए जहां पांच स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, वहीं दो ट्रेनों अतिरिक्त कोच लगाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत नई दिल्ली से मुंबई के लिए दो स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी।
इसके अलावा नई दिल्ली से हावड़ा के लिए एक, नई दिल्ली से त्रिवेंद्रम के लिए एक, नई दिल्ली से साबरमती के लिए एक स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। इसी तरह डिब्रूगढ़ व जम्मू रूट पर चलने वाली राजधानी ट्रेनों में एक-एक अतिरिक्त कोच लगाने के निर्देश हैं। इसके अलावा चंडीगढ़ और अमृतसर शताब्दी एक्सप्रेस में एक-एक एकस्ट्रा कोच लगाने की तैयारी है।
चंडीगढ़ के लिए प्रपोजल भेजा गया है : सीनियर डीसीएम
चंडीगढ़ से चलने वाली शताब्दी ट्रेन संख्या 12045/46 में अतिरिक्त कोच लगाने के लिए प्रपोजल उत्तर रेलवे बड़ौदा हाउस मुख्यालय भेजा गया है। जैसे ही इसे हरी झंडी मिलेगी, व्यवस्था कर दी जाएगी।
स्पेशल ट्रेनें चला रहे हैं : सीपीआरओ
चीफ पब्लिक रिलेशनशिप आफिसर (सीपीआरओ) हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि रेलवे द्वारा पांच स्पेशल ट्रेनों को चलाया जा रहा है। इसके अलावा कुछ ट्रेनों में अतिरिक्त कोच भी लगाए जाएंगे। जैसी आवश्यकता होगी, उसी तरह से यात्रियों के लिए ट्रेनों का संचालन किया जाएगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।