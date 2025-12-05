इंडिगो फ्लाइट रद, संकटमोचक बना रेलवे; 5 स्पेशल ट्रेनें चलाई, वेटिंग देख कोच भी बढ़ाए

दीपक बहल, अंबाला। देश की प्रमुख एयरलाइन इंडिगो में हाल ही में बड़े पैमाने पर उड़ानों को रद करने के चलते यात्री फंस गए हैं। ऐसे में हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों का लोड रेलवे पर आ गया है। ऐसे में इन यात्रियों के लिए रेल महकमा संकटमोचक बना है।

रेलवे ने ट्रेनों की वेटिंग लिस्ट खंगालनी शुरू कर दी है और जहां पर पहले की तुलना में अधिक वेटिंग लिस्ट आ रही है वहां पर अतिरिक्त कोच लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा बड़े शहरों के लिए पांच स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया गया है।

रेलवे ने यह मैसेज सर्कुलेट कर दिया है कि जहां पर वेटिंग अधिक है, वहां ट्रेनों में कोच बढ़ाए जाएं। उत्तर रेलवे के अंबाला, दिल्ली, लखनऊ, मुरादाबाद, जम्मू और फिरोजपुर मंडल में ट्रेनों की वेटिंग चेक की जा रही है।

यह हैं फ्लाइट रद होने के कारण इंडिगो एयरलाइन ने नए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिट (एफडीटीएल) को जिम्मेदार ठहराया है। इसके तहत पायलट और केबिन क्रू के लिए उड़ान के घंटे, ड्यूटी टाइम और आराम के समय पर सख्त पाबंदियां लगाई गई हैं।

पायलटों की अधिकतम ड्यूटी 13 घंटे से घटाकर 10-11 घंटे कर दी गई है, साथ ही लगातार ड्यूटी के बाद अनिवार्य विश्राम अवधि बढ़ा दी गई है। रात की उड़ानों पर भी सख्त पाबंदियां लगाई गई हैं। सरकार का तर्क है कि ये नियम हवाई यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए बनाए हैं और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हैं। थकान को विमान दुर्घटनाओं का एक बड़ा कारण माना जाता है और पायलटों को अधिक आराम देकर दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। ये नियम विश्व भर की विमानन नियामक एजेंसियों द्वारा मिलकर बनाए गए हैं। पांच स्पेशल ट्रेनें, दो में अतिरिक्त कोच रेलवे द्वारा हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों को राहत देने के लिए तैयारी की है। इसके लिए जहां पांच स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, वहीं दो ट्रेनों अतिरिक्त कोच लगाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत नई दिल्ली से मुंबई के लिए दो स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी।