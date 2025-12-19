Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दस घंटे पहले पता चल जाएगा सीट कंफर्म हुई या नहीं, रेलवे ने बदल दिया नियम

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 10:26 AM (IST)

    भारतीय रेलवे ने यात्रियों को राहत देते हुए प्रथम आरक्षण चार्ट तैयार करने की समय-सीमा में बदलाव किया है। अब यात्रियों को 8 से 10 घंटे पहले पता चल जाएगा ...और पढ़ें

    Hero Image

    दस घंटे पहले पता चल जाएगा सीट कंफर्म हुई या नहीं (File Photo)


    दीपक बहल, अंबाला। भारतीय रेलवे ने करोड़ों यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए ट्रेनों के प्रथम आरक्षण चार्ट तैयार करने की समय-सीमा में बदलाव किया है। अब आठ और 10 घंटे पहले ही यात्रियों को पता चल जाएगा कि उनकी टिकट कन्फर्म हुई या फिर वेटिंग ही रह गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रेल मंत्रालय ने सेंटर फार रेलवे इनफार्मेशन सिस्टम (क्रिस) को इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। रेलवे ने ट्रेनों के प्रस्थान समय के आधार पर चार्ट तैयार करने के समय को दो श्रेणियों में बांटा है।

    रेलवे बोर्ड का यह निर्णय उन यात्रियों के लिए फायदेमंद साबित होगा, जो दूरदराज और ग्रामीण इलाकों से कई घंटे का सफर तय कर स्टेशन पहुंचते हैं और आखिरी समय तक अपनी सीट कन्फर्म होने का इंतजार करते हैं।

    दो श्रेणियों में बांटा

    रेलवे द्वारा चार्ट के नए नियमों के तहत इसे दो श्रेणियों में बांटा है। सुबह 5:01 बजे से लेकर दोपहर 2:00 बजे तक जो ट्रेनें चलेंगी उनका पहला चार्ट एक दिन पहले शाम के आठ बजे तक तैयार किया जाएगा। इसका फायदा यह होगा कि सुबह यात्रा करने वालों को ट्रेन चलने के समय से पहले रात आठ बजे ही पता चल जाएगा कि सीट कंफर्म है या नहीं।

    इसी तरह दोपहर 2:10 बजे से लेकर रात 11:59 बजे या फिर आधी रात से सुबह पांच बजे तक चलेंगी, उनका चार्ट ट्रेन चलने से कम से कम 10 घंटे पहले तैयार कर दिया जाएगा।

    नए नियम लागू होने से पहले जिस तरह से चार्ट बनता था, उससे यात्रियों को परेशानी होती थी। अंतिम समय तक चार्ट बनाया जाता और यात्रियों को ऐन मौके पर ही पता चलता था कि उनकी सीट कंफर्म है या नहीं।

    ऐसे में जो यात्री दूरदराज से स्टेशन पर चार से पांच घंटे पहले चलते थे, उनको राहत मिलेगी। चार्ट जल्द और सिस्टम से जेनरेट होने के कारण ऐन वक्त पर होने वाली गड़बड़ियां भी कम होंगी। जिस तरह रेलवे ने चार्ट जारी करने के नियमों में बदलाव किया है, उससे पहला चार्ट बनाने के बाद की स्थिति पर भी काम किया जाएगा। यदि पहला चार्ट तैयार होने के बाद सीटें खाली रहती हैं, तो बुकिंग जारी रहेगी।

    नियम में बदलाव हुए हैं: सीनियर डीसीएम

    सीनियर डीसीएम नवीन कुमार झा ने बताया कि चार्ट बनाने के नियमों में बदलाव किया गया है। इससे यात्रियों को काफी पहले पता चल जाएगा कि ट्रेन में उनकी सीट कन्फर्म हुई है या नहीं। यह नई व्यवस्था यात्रियों को काफी राहत प्रदान करेगी।

     