Indian Railways: हरियाणा के सभी जिलों में गुड्स शेड बनाएगा रेलवे, सामान का परिवहन होगा आसान

Indian Railways Goods Shed भारतीय रेलवे हरियाणा के सभी जिलों में गुड्स शेड बनाएगा। इससे सामान का परिवहन काफी आसान हो जाएगा। गुड्स शेड से राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने के साथ ही व्यापार और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में वृद्धि होने की संभावना है। मुख्य सचिव संजीव कौशल की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया।

हरियाणा के सभी जिलों में गुड्स शेड बनाएगा रेलवे, सामान का परिवहन होगा आसान

