अंबाला में शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म, फिर अश्लील वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल; 4 पर केस दर्ज
अंबाला में एक महिला ने चार लोगों पर दहेज मांगने, मारपीट करने, और शादी का झांसा देकर शोषण करने का आरोप लगाया है। महिला ने शिकायत में कहा कि उसे नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोश किया गया, अश्लील वीडियो बनाई गई और दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया। आरोपियों ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, अंबाला शहर। एक महिला की शिकायत पर बलदेव नगर थाना पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है। दहेज मांग, मारपीट, अवैध कैद, धमकाने, शादी का झांसा देकर शोषण और अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने जैसे आरोप महिला ने लगाए हैं।
मामले में सुमित पूनिया, बरखा राम, सपना सोहल और कमलेश पर केस दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता के अनुसार कॉलेज के दौरान एक महिला परिचित ने उसे आरोपित सुमित से मिलवाया। घर बुलाकर उसे कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ देकर बेहोश किया गया और होश आने पर उसने स्वयं को बिना कपड़ों के पाया। आरोप है कि सुमित ने शोषण की वीडियो बनाकर धमकियां दीं और गैंगस्टरों से संबंध होने की बात कहकर डराया।
विवाह का झांसा देकर कई बार बिना सहमति के दुष्कर्म किया गया। आरोप है कि बाद में परिजनों की सहमति से गुरुद्वारे में शादी करवा दी गई, लेकिन शादी के बाद दहेज की भारी मांगें शुरू हुईं-टीवी, फ्रिज, फर्नीचर से लेकर 10 लाख रुपये तक मांगे गए। दहेज न मिलने पर आरोपितों ने मारपीट, प्रताड़ना और बंधक बनाकर रखने की कोशिश की।
शिकायत में यह भी कहा गया है कि बरखा राम ने भी कई बार शोषण किया और विरोध करने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकियां दीं। शिकायतकर्ता के अनुसार, बच्ची के जन्म के बाद भी प्रताड़ना जारी रही और 2020 में धमकाकर घर से निकाल दिया गया। बाद में पता चला कि सुमित ने विवाह से पहले अपनी पहली शादी और तलाक की जानकारी भी छिपाई थी।
