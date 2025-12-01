अंबाला में शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म, फिर अश्लील वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल; 4 पर केस दर्ज

जागरण संवाददाता, अंबाला शहर। एक महिला की शिकायत पर बलदेव नगर थाना पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है। दहेज मांग, मारपीट, अवैध कैद, धमकाने, शादी का झांसा देकर शोषण और अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने जैसे आरोप महिला ने लगाए हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मामले में सुमित पूनिया, बरखा राम, सपना सोहल और कमलेश पर केस दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता के अनुसार कॉलेज के दौरान एक महिला परिचित ने उसे आरोपित सुमित से मिलवाया। घर बुलाकर उसे कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ देकर बेहोश किया गया और होश आने पर उसने स्वयं को बिना कपड़ों के पाया। आरोप है कि सुमित ने शोषण की वीडियो बनाकर धमकियां दीं और गैंगस्टरों से संबंध होने की बात कहकर डराया।

विवाह का झांसा देकर कई बार बिना सहमति के दुष्कर्म किया गया। आरोप है कि बाद में परिजनों की सहमति से गुरुद्वारे में शादी करवा दी गई, लेकिन शादी के बाद दहेज की भारी मांगें शुरू हुईं-टीवी, फ्रिज, फर्नीचर से लेकर 10 लाख रुपये तक मांगे गए। दहेज न मिलने पर आरोपितों ने मारपीट, प्रताड़ना और बंधक बनाकर रखने की कोशिश की।