अंबाला में घर में घुसकर चांदी कारोबारी से चाकू की नोक पर लूट का प्रयास, पड़ोसियों ने आरोपी को पकड़ा
अंबाला शहर के बांस मोहल्ले में एक युवक ने चांदी के व्यापारी अशोक कुमार से चाकू दिखाकर पैसे छीनने की कोशिश की। अशोक के इनकार करने पर आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी। शोर सुनकर मोहल्ले वालों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है।
जागरण संवाददाता, अंबाला शहर। बांस मोहल्ले में वीरवार रात एक युवक ने चांदी कारोबारी से चाकू दिखाकर रुपये छीनने का प्रयास किया। कारोबारी के शोर मचाने पर मोहल्ले के लोगों ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया।
पुलिस ने मामले में आरोपित के खिलाफ हत्या के प्रयास और मारपीट की धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। जानकारी के अनुसार, बांस मोहल्ला निवासी अशोक कुमार का शहर में चांदी का कारोबार है।
उन्होंने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 22 अक्टूबर की रात करीब साढ़े 10 बजे कोई व्यक्ति उनके घर का दरवाजा खटखटाने लगा। दरवाजा खोलने पर सामने छोला नाम का युवक, जो अंबाला शहर का रहने वाला है, खड़ा था। उसने अशोक से 2000 रुपये की मांग की। जब अशोक ने पैसे देने से मना किया तो आरोपित ने जेब से चाकू निकालकर उन्हें धमकाया और कहा, पैसे दो नहीं तो जान से मार दूंगा।
डर के मारे अशोक कुमार ने उसे 500 रुपये का नोट दे दिया, लेकिन आरोपित और पैसे मांगने लगा और चाकू से हमला करने की कोशिश की। अशोक ने तुरंत दरवाजा बंद किया और शोर मचा दिया। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और आरोपित छोला को पकड़ लिया। भीड़ ने उसकी पिटाई भी की, जिसके बाद उसे पुलिस चौकी नंबर 3 अंबाला शहर को सौंप दिया गया।
