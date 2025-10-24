अंबाला में घर में घुसकर चांदी कारोबारी से चाकू की नोक पर लूट का प्रयास, पड़ोसियों ने आरोपी को पकड़ा

जागरण संवाददाता, अंबाला शहर। बांस मोहल्ले में वीरवार रात एक युवक ने चांदी कारोबारी से चाकू दिखाकर रुपये छीनने का प्रयास किया। कारोबारी के शोर मचाने पर मोहल्ले के लोगों ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस ने मामले में आरोपित के खिलाफ हत्या के प्रयास और मारपीट की धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। जानकारी के अनुसार, बांस मोहल्ला निवासी अशोक कुमार का शहर में चांदी का कारोबार है। उन्होंने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 22 अक्टूबर की रात करीब साढ़े 10 बजे कोई व्यक्ति उनके घर का दरवाजा खटखटाने लगा। दरवाजा खोलने पर सामने छोला नाम का युवक, जो अंबाला शहर का रहने वाला है, खड़ा था। उसने अशोक से 2000 रुपये की मांग की। जब अशोक ने पैसे देने से मना किया तो आरोपित ने जेब से चाकू निकालकर उन्हें धमकाया और कहा, पैसे दो नहीं तो जान से मार दूंगा।