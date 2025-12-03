Language
    बुरे फंसे 'HR88B8888' नंबर की ₹1.05 करोड़ में बोली लगाने वाले सुधीर, भुगतान न करने पर अनिल विज ने दिए जांच के आदेश

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 01:32 PM (IST)

    हरियाणा में 'HR88B8888' नंबर प्लेट की नीलामी दोबारा होगी। पहले सुधीर कुमार ने इसे खरीदा पर भुगतान नहीं कर पाए। परिवहन मंत्री अनिल विज ने बोलीदाता की आ ...और पढ़ें

    परिवहन मंत्री अनिल विज ने बोलीदाता की आयकर विभाग से जांच कराने के आदेश दिए (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, अंबाला। हरियाणा में 'HR88B8888' नंबर प्लेट की नीलामी फिर से होगी। पहले, सुधीर कुमार ने 1.17 करोड़ रुपये में इसे खरीदा था, लेकिन भुगतान न कर पाने के कारण वे इसे खो बैठे। अब दोबारा नीलामी होगी।

    अब परिवहन मंत्री अनिल विज ने बोली दाता के आयकर विभाग से जांच करवाने के आदेश दिए हैं। अनिल विज ने कहा कि परिवहन विभाग आयकर विभाग को पत्र लिखकर बोली देने वाले की संपत्तियों की जांच करवायेगा।