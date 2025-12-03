बुरे फंसे 'HR88B8888' नंबर की ₹1.05 करोड़ में बोली लगाने वाले सुधीर, भुगतान न करने पर अनिल विज ने दिए जांच के आदेश
हरियाणा में 'HR88B8888' नंबर प्लेट की नीलामी दोबारा होगी। पहले सुधीर कुमार ने इसे खरीदा पर भुगतान नहीं कर पाए। परिवहन मंत्री अनिल विज ने बोलीदाता की आ ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, अंबाला। हरियाणा में 'HR88B8888' नंबर प्लेट की नीलामी फिर से होगी। पहले, सुधीर कुमार ने 1.17 करोड़ रुपये में इसे खरीदा था, लेकिन भुगतान न कर पाने के कारण वे इसे खो बैठे। अब दोबारा नीलामी होगी।
विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
अब परिवहन मंत्री अनिल विज ने बोली दाता के आयकर विभाग से जांच करवाने के आदेश दिए हैं। अनिल विज ने कहा कि परिवहन विभाग आयकर विभाग को पत्र लिखकर बोली देने वाले की संपत्तियों की जांच करवायेगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।