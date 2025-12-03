बुरे फंसे 'HR88B8888' नंबर की ₹1.05 करोड़ में बोली लगाने वाले सुधीर, भुगतान न करने पर अनिल विज ने दिए जांच के आदेश

जागरण संवाददाता, अंबाला। हरियाणा में 'HR88B8888' नंबर प्लेट की नीलामी फिर से होगी। पहले, सुधीर कुमार ने 1.17 करोड़ रुपये में इसे खरीदा था, लेकिन भुगतान न कर पाने के कारण वे इसे खो बैठे। अब दोबारा नीलामी होगी।