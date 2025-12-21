हिंदू युवक ने मुस्लिम पड़ोसी से की शादी, धमकाने पहुंचे युवती के परिजन; फिर जो हुआ...

Language
    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 10:19 PM (IST)

    हिंदू युवक ने मुस्लिम युवती से की शादी, जमकर हुआ हंगामा। सांकेतिक फोटो

    जागरण संवाददाता, अंबाला। अंबाला कैंट के महेश नगर थाना क्षेत्र में एक हिंदु युवक व मुस्लिम युवती की कोर्ट मैरिज के बाद मामला बिगड़ गया। इसी को लेकर लड़का पक्ष से कुछ लोग थाने पहुंचे और कहा कि युवती के पक्ष से कुछ लोगों ने उनको धमकी दी है। इस लिखित शिकायत पुलिस को दी है, जिस पर पुलिस आगामी कार्रवाई की जा रही है।

    दरअसल युवक और युवती के घर आसपास ही हैं। दोनों का एक दूसरे के घर पर आना जाना था। इसी दौरान युवक और युवती में अच्छी खासी पहचान हो गई। बताया जाता है कि युवती बीते दिनों अचानक अपने घर से लापता हो गई थी। इसके बाद युवती के स्वजनों ने थाने में उसके लापता होने पर केस भी दर्ज कराया था। इसी दौरान जानकारी लगी कि दोनों ने कोर्ट में शादी कर ली है। इस पर मामला बिगड़ गया।

    बताया जाता है कि लड़की पक्ष से कुछ लोग युवक के स्वजनों की दुकान पर पहुंचे और यहां पर उन्होंने बहसबाजी की। यही नहीं लड़के पक्ष को उन्होंने धमकी भी दी। इस पर लड़के स्वजन भी घबरा गए और वे महेश नगर थाना में पहुंच गए। यहां पर उन्होंने बताया कि कैसे युवती पक्ष से कुछ लोगों ने उनको दुकान पर आकर धमकी दी है।

    इस पर लड़के पक्ष ने अपनी लिखित शिकायत पुलिस को दी है। इस दौरान युवक पक्ष के साथ विश्व हिंदु परिषद के कुछ लोग भी थाने में पहुंचे। पुलिस का कहना है कि युवक और युवती ने कोर्ट में शादी कर ली है। शिकायत के आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी।