इंग्लैंड में हरियाणा के युवक की हत्या, 17 साल से रह रहा था; दो महीने बाद लौटना था भारत

अंबाला के अमित बक्शी की इंग्लैंड के लेस्टर शहर में चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पांच अन्य हिरासत में हैं। अमित 17 साल से इंग्लैंड में कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे थे और दो महीने बाद शादी के लिए भारत लौटने वाले थे। परिवार में शोक का माहौल है।

जागरण संवाददाता, अंबाला शहर। मटहेड़ी शेखां के पास पठानमाजरा गांव के निवासी 37 वर्षीय अमित बक्शी की इंग्लैंड में हत्या कर दी गई। घटना ब्रिटेन के लेस्टर शहर की है, जहां रविवार रात को अमित की घर में सोते समय चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है, इसके अलावा पांच अन्य लोगों को हिरासत में लिया है। जिनकी उम्र करीब 24 से 54 वर्ष बताई जा रही है।

जानकारी के अनुसार, घटना ब्रिटेन समयानुसार रविवार रात लगभग 1:37 बजे की है। अमित का शव साले स्ट्रीट, लेस्टर स्थित घर से बरामद किया गया। जांच का नेतृत्व डिटेक्टिव चीफ इंस्पेक्टर टिम लिंडले कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि आरोपित आपस में परिचित थे और प्रारंभिक जांच में आपसी विवाद की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने बताया कि अमित की हत्या चाकू से वार कर की गई थी।

दिल पर धाव होने के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अमित बक्शी बीते 17 साल से इंग्लैंड में कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा था। उसकी मां का निधन चार वर्ष पहले हो गया था, और वह तब भी भारत नहीं आ पाया था। परिवार में पिता श्याम बक्शी और छोटा भाई राहुल, जो स्पेयर पार्ट्स का कारोबार करते हैं, मौजूद हैं। परिवार के अनुसार, अमित की शादी के लिए पिता ने लड़की देख ली थी।

लेकिन तारीख उसके आने के बाद तय होनी थी। वह दो महीने बाद भारत लौटने वाला था। पिता श्याम बक्शी ने बेटे के स्वागत के लिए गांव पठानमाजरा में 500 वर्ग गज का नया घर तैयार करवाया था। मगर अब उसी घर में उसके लौटने की जगह शोक छा गया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि अमृतसर का एक व्यक्ति, जो अमित के साथ ही रहता था, हत्या में शामिल है।