    Haryana News:15 साल से एक ही ब्लॉक में जमे शिक्षकों की हिलेगी कुर्सी, एतराज जता बोले- 52 साल से पहले जैसे हालात

    By Kuldeep Singh Chahal Edited By: Prince Sharma
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 03:47 PM (IST)

    हरियाणा में 15 साल से एक ही ब्लॉक में जमे शिक्षकों का अब स्थानांतरण होगा, जिससे उनकी कुर्सी हिल सकती है। इस फैसले पर कुछ शिक्षकों ने एतराज जताया है और ...और पढ़ें

    हरियाणा में ट्रांसफर को लेकर मुखर जारी (File Photo)

    जागरण संवाददाता, अंबाला। शिक्षा विभाग में ऑनलाइन ट्रांसफर ड्राइव को लेकर अब शिक्षक संघ भी मुखर होने लगे हैं। इसको लेकर पहले ही शेड्यूल जारी कर दिया गया है, जबकि अब शिक्षकों की टेंशन इस लिए बढ़ गई है क्योंकि पंद्रह साल से एक ही ब्लॉक में और एक ही स्कूल में पांच साल से हैं, उनको इस ड्राइव में भाग लेना जरूरी है।

    यानी इनका जहां स्कूल बदला जाएगा, वहीं दूसरे ब्लाक में जाना होगा। ऐसे में ऐसे कई शिक्षक हैं, जिनकी परेशानी बढ़ गई है। इन शिक्षकों को अब दूसरे ब्लाक में कुर्सी संभालनी होगी। फिलहाल इसी पर यह सभी शिक्षक मंथन करने में जुटे हैं कि अब क्या करें। बताया जाता है कि करीब 52 साल पहले भी इसी तरह से शिक्षकों को बीस मील दूर ट्रांसफर किया गया था, जबकि एक बार फिर से यही स्थिति टीचर्स के सामने है।

    बीते दिनों जारी हुआ था शेड्यूल

    शिक्षा विभाग द्वारा बीते दिनों आनलाइन ट्रांसफर ड्राइव को लेकर शेड्यूल जारी किया था। इसके तहत फरवरी 2026 तक इसे पूरा करते हुए टीचर्स को रिलीव व ज्वाइन करना है।

    यही नहीं यदि कोई शिकायत या परेशानी है तो शिक्षकों को मौका भी दिया गया है कि वे इसे उठा सकते हैं, जिस पर कमेटी द्वारा निर्णय लिया जाएगा। यानी ट्रांसफर ड्राइव को पूरा होने से पहले इन शिकायतों को दूर कर दिया जाएगा। शेड्यूल के अनुसार इस ड्राइव का प्रोसेस शुरू हो चुका है लेकिन इसी को लेकर अब शिक्षक भी विरोध करने लगे हैं।

    15 साल से एक ही ब्लॉक में ड्यूटी

    जिला में कई शिक्षक ऐसे हैं, जो पंद्रह साल से एक ही ब्लाक में डटे हैं। यही नहीं कई तों ऐसे हैं, जो पांच या इससे अधिक साल से एक ही स्कूल में ड्यूटी दे रहे हैं। लेकिन अब स्थिति यह है कि ऐसे शिक्षकों को अपना ब्लॉक व स्कूल छोड़ना होगा।

    ऐसे शिक्षकों को अनिवार्य रूप से इस ट्रांसफर ड्राइव में भाग लेना जरूरी है।अब कई शिक्षक हैं, जिनकी कुर्सी हिलेगी, जबकि उनको कई किलोमीटर का सफर तय करके ड्यूटी पर जाना होगा। हालांकि यदि कोई शिक्षक अपना कैडर बदलना चाहता है, तो वह दूसरे जिले में ट्रांसफर का आप्शन भर सकता है।

    यह कहना है शिक्षकों का...

    15 साल की अनिवार्यता अव्यवहारिक है: मोहन लाल
    हरियाणा अनुसूचित राजकीय अध्यापक संघ के पूर्व प्रदेश प्रेस सचिव मोहन लाल ने कहा कि ट्रांसफर ड्राइव में 15 साल की अनिवार्यता गलत है। यह शिक्षकों के हित में नहीं है। साल 2016 की तबादला नीति की तरह ही इस बार भी यह ड्राइव चलाई जाए।

    52 साल पहले वाली स्थिति है: कमल किशोर
    हरियाणा अनुसूचित राजकीय अध्यापक संघ के जिला प्रधान कमल किशोर का कहना है कि साल 1973 में भी इसी तरह से स्थिति बनी थी। सभी स्वीकृत पद सभी स्कूल और ब्लाक पूरी तरह से खोले जाएं। यही नहीं 15 साल की शर्त से मॉडल संस्कृति स्कूलों के समान सामान्य विद्यालयों के शिक्षकों पर यह लागू न हो।

    ब्लॉक की जगह स्कूल बदल दें: अमित छाबड़ा
    हरियाणा राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश प्रवक्ता अमित छाबड़ा का कहना है कि ब्लॉक बदलना गलत है। हां, यदि स्कूल बदल दिया जाता है तो ठीक है। एक ही ब्लाक में उसे ट्रांसफर दे दी जाए लेकिन ब्लॉक बदलने से शिक्षक को कई किलोमीटर दूर जाना होगा, जो सही नहीं है।