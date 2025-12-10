Haryana News:15 साल से एक ही ब्लॉक में जमे शिक्षकों की हिलेगी कुर्सी, एतराज जता बोले- 52 साल से पहले जैसे हालात

जागरण संवाददाता, अंबाला। शिक्षा विभाग में ऑनलाइन ट्रांसफर ड्राइव को लेकर अब शिक्षक संघ भी मुखर होने लगे हैं। इसको लेकर पहले ही शेड्यूल जारी कर दिया गया है, जबकि अब शिक्षकों की टेंशन इस लिए बढ़ गई है क्योंकि पंद्रह साल से एक ही ब्लॉक में और एक ही स्कूल में पांच साल से हैं, उनको इस ड्राइव में भाग लेना जरूरी है।

यानी इनका जहां स्कूल बदला जाएगा, वहीं दूसरे ब्लाक में जाना होगा। ऐसे में ऐसे कई शिक्षक हैं, जिनकी परेशानी बढ़ गई है। इन शिक्षकों को अब दूसरे ब्लाक में कुर्सी संभालनी होगी। फिलहाल इसी पर यह सभी शिक्षक मंथन करने में जुटे हैं कि अब क्या करें। बताया जाता है कि करीब 52 साल पहले भी इसी तरह से शिक्षकों को बीस मील दूर ट्रांसफर किया गया था, जबकि एक बार फिर से यही स्थिति टीचर्स के सामने है।

बीते दिनों जारी हुआ था शेड्यूल शिक्षा विभाग द्वारा बीते दिनों आनलाइन ट्रांसफर ड्राइव को लेकर शेड्यूल जारी किया था। इसके तहत फरवरी 2026 तक इसे पूरा करते हुए टीचर्स को रिलीव व ज्वाइन करना है। यही नहीं यदि कोई शिकायत या परेशानी है तो शिक्षकों को मौका भी दिया गया है कि वे इसे उठा सकते हैं, जिस पर कमेटी द्वारा निर्णय लिया जाएगा। यानी ट्रांसफर ड्राइव को पूरा होने से पहले इन शिकायतों को दूर कर दिया जाएगा। शेड्यूल के अनुसार इस ड्राइव का प्रोसेस शुरू हो चुका है लेकिन इसी को लेकर अब शिक्षक भी विरोध करने लगे हैं।

15 साल से एक ही ब्लॉक में ड्यूटी जिला में कई शिक्षक ऐसे हैं, जो पंद्रह साल से एक ही ब्लाक में डटे हैं। यही नहीं कई तों ऐसे हैं, जो पांच या इससे अधिक साल से एक ही स्कूल में ड्यूटी दे रहे हैं। लेकिन अब स्थिति यह है कि ऐसे शिक्षकों को अपना ब्लॉक व स्कूल छोड़ना होगा।

ऐसे शिक्षकों को अनिवार्य रूप से इस ट्रांसफर ड्राइव में भाग लेना जरूरी है।अब कई शिक्षक हैं, जिनकी कुर्सी हिलेगी, जबकि उनको कई किलोमीटर का सफर तय करके ड्यूटी पर जाना होगा। हालांकि यदि कोई शिक्षक अपना कैडर बदलना चाहता है, तो वह दूसरे जिले में ट्रांसफर का आप्शन भर सकता है।