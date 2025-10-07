हरियाणा के अंबाला में सड़क हादसे में युवक की मौत, आरोपी हुआ फरार

बराड़ा थाना क्षेत्र में एक सड़क हादसे में अभिषेक नामक युवक की मौत हो गई। आरोपी बाइक चालक मौके से फरार हो गया। मृतक के चचेरे भाई बलजीत कुमार ने पुलिस को शिकायत दी कि अभिषेक अपनी बाइक से अधोया जा रहा था तभी एक बाइक चालक ने उसे टक्कर मार दी जिससे वह सड़क किनारे बैठे जानवरों से टकरा गया और उसकी मौत हो गई।

संवाद सहयोगी, बराड़ा। थाना बराड़ा क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में युवक अभिषेक की मौत हो गई। आरोपित बाइक चालक मौके से फरार है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस को दी शिकायत में बलजीत कुमार निवासी गांव कुलपूर थाना छप्पर जिला यमुनानगर ने बताया कि वह अौर उसका चचेरा भाई अभिषेक (24) मजदूरी करता है।

पांच अक्टूबर को रात अभिषेक अपनी बाइक से किसी काम से गांव कुलपुर से अधोया जा रहा था। गांव मिल्क शेखां के पास पहुंचा तो एक बाइक चालक ने उसके भाई अभिषेक की बाइक में टक्कर मार दी। इससे अभिषेक अपनी बाइक से नियंत्रण खो बैठा और सड़क किनारे बैठे बेसहारा पशुओं से जा टकराया।