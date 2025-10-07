Language
    हरियाणा के अंबाला में सड़क हादसे में युवक की मौत, आरोपी हुआ फरार

    By KULDEEP SINGH CHAHAL Edited By: Prince Sharma
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 02:42 PM (IST)

    बराड़ा थाना क्षेत्र में एक सड़क हादसे में अभिषेक नामक युवक की मौत हो गई। आरोपी बाइक चालक मौके से फरार हो गया। मृतक के चचेरे भाई बलजीत कुमार ने पुलिस को शिकायत दी कि अभिषेक अपनी बाइक से अधोया जा रहा था तभी एक बाइक चालक ने उसे टक्कर मार दी जिससे वह सड़क किनारे बैठे जानवरों से टकरा गया और उसकी मौत हो गई।

    सड़क हादसे में एक की मौत, आरोपित फरार (File Photo)

    संवाद सहयोगी, बराड़ा। थाना बराड़ा क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में युवक अभिषेक की मौत हो गई। आरोपित बाइक चालक मौके से फरार है।

    पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस को दी शिकायत में बलजीत कुमार निवासी गांव कुलपूर थाना छप्पर जिला यमुनानगर ने बताया कि वह अौर उसका चचेरा भाई अभिषेक (24) मजदूरी करता है।

    पांच अक्टूबर को रात अभिषेक अपनी बाइक से किसी काम से गांव कुलपुर से अधोया जा रहा था। गांव मिल्क शेखां के पास पहुंचा तो एक बाइक चालक ने उसके भाई अभिषेक की बाइक में टक्कर मार दी। इससे अभिषेक अपनी बाइक से नियंत्रण खो बैठा और सड़क किनारे बैठे बेसहारा पशुओं से जा टकराया।

    हादसे में अभिषेक बुरी तरह से घायल हुआ। राहगीरों की मदद से घायल को मुलाना मेडिकल कालेज एवं अस्पताल लाया गया। सूचना पाकर वे भी अस्पताल पहुंच गए।

    यहां पर देखा कि अभिषेक बुरी तरह से जख्मी है। अभिषेक को वे नागरिक अस्पताल अंबाला कैंट लेकर आए लेकिन उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस आरोपित की तलाश कर रही है।