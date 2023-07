Haryana News: सरकार के निशाने पर हरियाणा में अवैध अहाते और अनाधिकृत नाइट क्लब, कानूनी कार्रवाई शुरू

Haryana News हरियाणा में अवैध अहाते और अनाधिकृत नाइट क्‍लब सरकार के निशाने पर हैं। छापेमारी के दौरान दो दिन में 31 अवैध अहाते और दो अनाधिकृत नाइट क्लब पकड़े गए हैं जिनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश सरकार ने जून में राज्य की नई आबकारी पालिसी घोषित की थी जिसमें साढ़े 10 हजार करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित करने का लक्ष्य रखा गया था।

हरियाणा में अवैध अहाते और अनाधिकृत नाइट क्लब सरकार के निशाने पर, कानूनी कार्रवाई शुरू

Your browser does not support the audio element.

चंडीगढ़, राज्य ब्यूरो: हरियाणा के विभिन्न जिलों में चल रहे शराब पिलाने के अवैध अहाते और अनाधिकृत नाइट क्लब सरकार के निशाने पर हैं। सीएम फ्लाइंग स्कवायड ने प्रदेश में दो दिनों तक स्पेशल अभियान चलाकर ऐसे अवैध अहाता संचालकों व नाइट क्लबों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की है। छापेमारी के दौरान दो दिन में 31 अवैध अहाते और दो अनाधिकृत नाइट क्लब पकड़े गए हैं, जिनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा रही है। भविष्य में भी ऐसे अवैध अहाता संचालकों के विरुद्ध कार्रवाई का अभियान जारी रहेगा। सीआइडी चीफ आलोक कुमार मित्तल की देखरेख में अवैध अहाता संचालकों व अनाधिकृत नाइट क्लबों के खिलाफ छापेमारी की कार्रवाई की गई। प्रदेश सरकार ने जून में राज्य की नई आबकारी पालिसी घोषित की थी, जिसमें साढ़े 10 हजार करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित करने का लक्ष्य रखा गया था। 10 हजार करोड़ रुपये का राजस्‍व किया गया अर्जित पिछले साल साढ़े सात हजार करोड़ रुपये के राजस्व लक्ष्य के विपरीत करीब 10 हजार करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया गया था, जिस कारण आबकारी एवं कराधान विभाग की ओर से नए वित्तीय वर्ष में राजस्व बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया, लेकिन राज्य में अवैध अहाता संचालक अथवा अवैध रूप से शराब के कारोबार से इस लक्ष्य के बाधित होने की आशंका पैदा हो गई है। सीआइडी चीफ आलोक मित्तल के अनुसार दो दिन स्पेशल ड्राइव चलाई गई, जिसमें दो नाइट क्लब नियमों का उल्लंघन करते हुए मिले हैं। एक नाइट क्‍लब के पास नहीं था लाइसेंस एक नाइट क्लब के पास लाइसेंस नहीं था, जबकि दूसरे में महंगी शराब की 74 बोतलें मिली हैं, जो कि अलग-अलग ब्रांड की हैं। इसके अलावा 31 अवैध अहाते संचालित मिले हैं, जिनमें 21 मुकदमे दर्ज किए गए और 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन अहातों को बंद करा दिया गया है तथा आबकारी एवं कराधान विभाग की टीम उन पर जुर्माना लगाने की कार्रवाई अमल में ला रही है। पुलिस के साथ छापेमारी के दौरान आबकारी एवं कराधान विभाग की टीमें भी साथ रही।

Edited By: Himani Sharma