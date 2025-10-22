Language
    हरियाणा: पटाखे जलाते समय गैस सिलेंडर फटा, दो चचेरे भाई गंभीर रूप से घायल

    By Kuldeep Singh Chahal Edited By: Prince Sharma
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 12:49 PM (IST)

    हरियाणा में आतिशबाजी के दौरान गैस सिलेंडर फटने से दो चचेरे भाई बुरी तरह झुलस गए। दिवाली के लिए पटाखे जलाते समय एक चिंगारी सिलेंडर के पास पहुँचने से यह हादसा हुआ। दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    जागरण संवाददाता,अंब। दीवाली की रोशनी और उत्सव के बीच जीरकपुर के बलटाना में सोमवार रात एक दर्दनाक हादसा हो गया। अचानक घर में आई आतिशबाजी घर में रखे गैस सिलिंडर पर गिर गई, जिससे सिलिंडर में आग लग गई और वह फट गया। इस हादसे में दो चचेरे भाई अफरोज और फहीम गंभीर रूप से झुलस गए। दोनों को तुरंत पंचकूला सेक्टर-6 स्थित सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है।

    जानकारी के अनुसार, घटना उस समय हुई जब आसपास के लोग आतिशबाजी चला रहे थे। अचानक एक आतिशबाजी उड़कर अफरोज और फहीम के घर में जा गिरी। यह आतिशबाजी सीधे 5 किलो के गैस सिलिंडर पर गिरी और कुछ ही सेकंड में आग लग गई। आग फैलते ही सिलिंडर फट गया और दोनों भाई उसकी चपेट में आ गए।

    दोनों झुलसे भाई मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं और बलटाना में रहकर एयर कंडीशन रिपेयर का काम करते हैं। हादसे के समय उनके दो अन्य भाई बाजार में खाने का सामान लेने गए हुए थे। खाने का सामान लेने गए एक भाई अफरान ने बताया कि जब तक वह घर वापिस पहुंचे तब तक दोनों आग की चपेट में बुरी तरह आने से गंभीर घायल हो चुके थे। घटना सोमवार रात 8 बजे हुई। जिस से बाद तुरंत दोनों को सिविल अस्पताल सेक्टर 6 पंचकूला इलाज के लिए ले जाया गया।

    भाई अफरान ने बताया कि पड़ोसियों को उनके घर से धमाके की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद पड़ोसियोंने ही तुरंत मौके पर पहुंचकर आग बुझाने की कोशिश की और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। जब तक आग पर काबू पाया गया, तब तक अफरोज और फहीम बुरी तरह झुलस चुके थे। सिविल अस्पताल सेक्टर 6 पंचकूला के डाक्टरों के अनुसार, अफरोज लगभग 30 प्रतिशत और फहीम करीब 40 प्रतिशत झुलसे हैं। दोनों को इमरजेंसी वार्ड में भर्ती किया गया है और डाक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही है। बताया गया कि जिस समय यह हादसा हुआ, दोनों भाई घर पर खाना बनाने की तैयारी कर रहे थे। गैस सिलिंडर उन्होंने सोमवार को ही भरवाया था।