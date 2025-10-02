अंबाला में बिजली का खंभा टूटने से हादसा, लाइनमैन दीपक की मौत

संवाद सहयोगी, मुलाना। बिजली ठीक करने के लिए खंभे पर चढ़े लाइनमैन की खंभा टूटने के कारण मौत हो गई। गांव मौजगढ़ निवासी दीपक बिजली बोर्ड में लाइनमैन के पद पर काम करता था।

मंगलवार गांव गोला के समीप खेतों में बने डेरे में बिजली ठीक करने के लिए खंभे पर चढ़ा तो खंभा जड़ से टूट गया और दीपक जमीन पर गिर गया। तभी खंभा भी उसकी छाती पर गिर गया और वह खंभे के नीचे दब गया। अस्पताल में लाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।