    अंबाला में बिजली का खंभा टूटने से हादसा, लाइनमैन दीपक की मौत

    By KULDEEP SINGH CHAHAL Edited By: Prince Sharma
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 02:52 PM (IST)

    हरियाणा के मुलाना में एक दुखद घटना घटी। गांव मौजगढ़ के निवासी और बिजली बोर्ड में लाइनमैन दीपक बिजली ठीक करने के दौरान खंभा टूटने से गंभीर रूप से घायल हो गए। खंभा उनकी छाती पर गिरा जिसके कारण अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    बिजली का खंभा टूटने से लाइनमैन दीपक की मौत (File Photo)

    संवाद सहयोगी, मुलाना। बिजली ठीक करने के लिए खंभे पर चढ़े लाइनमैन की खंभा टूटने के कारण मौत हो गई। गांव मौजगढ़ निवासी दीपक बिजली बोर्ड में लाइनमैन के पद पर काम करता था।

    मंगलवार गांव गोला के समीप खेतों में बने डेरे में बिजली ठीक करने के लिए खंभे पर चढ़ा तो खंभा जड़ से टूट गया और दीपक जमीन पर गिर गया। तभी खंभा भी उसकी छाती पर गिर गया और वह खंभे के नीचे दब गया। अस्पताल में लाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

    इस मामले में मुलाना थाना प्रभारी प्रमोद राणा ने बताया कि दीपक कुमार के चाचा सतीश कुमार के बयान पर घटना की कार्रवाई की जा रही है।