    हरियाणा के ITI में एडमिशन लेने वाले छात्रों के लिए गुड न्यूज! आवेदन की तिथि बढ़ाई गई; अब 17 तक कर सकेंगे अप्लाई

    By Avtar Singh Edited By: Suprabha Saxena
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 12:45 PM (IST)

    हरियाणा ITI में एडमिशन लेने वाले छात्रों के लिए अच्छी खबर है। कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग ने आवेदन की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। इच्छुक छात्र अब विभाग की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह छात्रों के लिए एडमिशन लेने के लिए एक सुनहरा अवसर है।

    राजकीय आईटीआई में दाखिले की तारीख बढ़ी

    संवाद सहयोगी, बराड़ा (अंबा। निदेशालय कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण हरियाणा ने राज्य के सभी राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों एवं महिला आइटीआई में सत्र 2025-26 के लिए संस्थान स्तर पर ऑन द स्पॉट दाखिलों की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया है। अब इच्छुक अभ्यर्थी 17 अक्टूबर तक दाखिला ले सकेंगे।

    इस संबंध में महानिदेशक कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण हरियाणा कार्यालय द्वारा सभी संस्थानों को पत्र जारी किया गया है। निदेशालय की ओर से प्रदेश के सभी संस्थानों को जारी किए पत्र के अनुसार दाखिले की प्रक्रिया 10 से 17 अक्टूबर तक चलेगी। अभ्यर्थी दाखिला पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन और फीस जमा करवाकर दाखिला ले सकते हैं।

    विभाग ने स्पष्ट किया है कि केवल वही दाखिले वैध माने जाएंगे, जो निर्धारित तिथि से पहले पोर्टल पर ऑनलाइन फीस सहित अपलोड किए गए हों। तिथि के बाद किए गए किसी भी दाखिले को मान्य नहीं माना जाएगा। इसके अलावा निदेशालय ने सभी संस्थानों को यह भी निर्देश दिया है कि जो प्रशिक्षणार्थी निश्चित तिथि तक रिपोर्ट नहीं करते या लगातार अनुपस्थित रहते हैं, उनसे संपर्क कर कक्षाओं में नियमित उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। यदि प्रशिक्षणार्थी लगातार अनुपस्थित रहता है, तो नियमानुसार उसका नाम काटकर रिक्त सीट पर नया दाखिला किया जाए। प्रार्थी जिस संस्थान में दाखिला लेना चाहता है, वह उस संस्थान में 17 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे तक अपना मेरिट कार्ड जमा करवाएगा। संस्थान वाइज रिक्त सीटों की संख्या दाखिला पोर्टल पर देखी जा सकती है।