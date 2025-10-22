हरियाणा में GST का असर: दीपावली पर गुलजार हुए बाजार, 225 करोड़ के कारोबार से खिलाे दुकानदारों के चेहरे
हरियाणा में जीएसटी लागू होने के बाद दीपावली पर बाजारों में रौनक लौट आई। लगभग 225 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जिससे दुकानदारों के चेहरे खिल उठे। ग्राहकों की भारी भीड़ और व्यापारियों में उत्साह का माहौल है। इस आर्थिक गतिविधि से राज्य की अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिला है।
जागरण संवाददाता, अंबाला। दीपावली पर सरकार द्वारा गुड्स एंड सर्विस टैक्स कम होने के कारण कारोबार पर काफी बूम में रहा। कारोबारियों का कहना है कि जिन आइटमों पर जीएसटी कम हुआ, वह लोगों को खरीदी के लिए लेकर आया। जिला भर में करीब 225 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ है।
लोगों ने जहां जमकर खरीददारी की वहीं बाजार खुलने के समय से पहले ही दुकानदार अपनी दुकानों पर पहुंच गए थे। कर्मचारी भी रात के समय दुकान पर ही रुके ताकि सुबह जल्द ही दुकान को खोला जाए। लोगों ने जहां वाहनों की खरीददारी की, वहीं कपड़े, जेवरात, बर्तन सहित अन्य सामान जमकर खरीदा।
कारोबारी भी कह रहे हैं कि इस बार ठीक-ठाक बिक्री हुई है। साल भर दीपावली का इंतजार रहता है और इसके लिए काफी तैयारियां करते हैं। हालांकि कुछ सामान बचा है, लेकिन कुल मिलाकर दीपावली पर कारोबार ठीक रहा है। एक अनुमान के अनुसार अंबाला में 925 कारों की बिक्री हुई है, जिससे लगभग 74 करोड़ रुपये विक्रेताओं के खातों में गए। इसी तरह लगभग चार करोड़ के 330 दोपहिया वाहन भी बिके हैं।
लोगों का रुझान लगातार अब ड्राई फ्रूट की ओर हो रहा है, जबकि इसी के गिफ्ट पैक भी शामिल है। दीपावली पर कारोबार अच्छा खासा रहा है। कारोबारियों ने पहले ही अपनी तैयारियां की थी। हालांकि कुछ के पास सामान बच गया होगा, लेकिन यह भी निकल जाएगा। कुल मिलाकर कामकाज ठीक रहा है।
- अजय गुलाटी, प्रधान ओल्ड सदर बाजार एसोसिएशनन, अंबाला कैंट
इसी तरह यदि जेवरात की बात करें तो करीब 35 करोड़ के सोने के जेवरात, चांदी के करीब 18 करोड़ के जेवरात व अन्य सामान बिका है। इसी तरह लगभग 50 करोड़ की मिठाइयां, पांच करोड़ के ड्राई फ्रूट की बिक्री हुई है। इसके अलावा अन्य कारोबारियों को 53 करोड़ रुपये का कारोबार किया है, जिनमें बर्तन, कपड़ा, गिफ्ट आइटम, सजावटी आइटम, दीये, मोमबत्तियां आदि शामिल हैं।
इस बार कारोबार काफी ठीक रहा है। सबसे अहम पहलू यह है कि जीएसटी की दरों में कमी आई है। इसकी वजह से भी लोगों ने अच्छी खासी खरीददारी की है। मेरे हिसाब से तो इस त्योहार पर कारोबार काफी अच्छा रहा है।
- विकास बत्रा, सदर बाजार ट्रेडर्स एसोसिएशन अंबाला कैंट
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।