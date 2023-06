हरियाणा के सरकारी कॉलेजों में एडमिशन के लिए इच्छुक विद्यार्थियों को एक मौका और मिला है। अब सात जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। प्रदेश के कॉलेजों में अंडर ग्रेजुएट कक्षाओं में दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन किए जा रहे हैं लेकिन साइट पर ज्यादा दबाव होने के कारण साइट बार-बार क्रैश हो रही है। इसके चलते विद्यार्थियों को एक सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया गया है।

हरियाणा के सरकारी कॉलेजों में एडमिशन के लिए एक और मौका, सात जुलाई तक कर सकेंगे आवेदन

Your browser does not support the audio element.

चंडीगढ़, राज्य ब्यूरो। हरियाणा के सरकारी कॉलेजों में दाखिला लेने के इच्छुक विद्यार्थियों को अब आवेदन के लिए एक सप्ताह का समय और मिल गया है। उच्चतर शिक्षा विभाग ने इस संबंध में नए निर्देश जारी कर दिए हैं। प्रदेश के कॉलेजों में अंडर ग्रेजुएट कक्षाओं में दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन किए जा रहे हैं लेकिन साइट पर ज्यादा दबाव होने के कारण साइट बार-बार क्रैश हो रही है। इसके चलते विद्यार्थियों को एक सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया गया है। उच्चतर शिक्षा विभाग ने बुधवार को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। हरियाणा में 345 सरकारी और गैर-सरकारी कॉलेजों में दाखिले को लेकर अब तक 1 लाख 4 हजार 320 विद्यार्थियों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो चुका है। इनमें 81 हजार 496 विद्यार्थियों का आवेदन पूरा हो चुका है और 66 हजार 433 विद्यार्थियों के आवेदन कॉलेजों की कमेटी द्वारा वेरिफाई किए जा चुके हैं। 4807 विद्यार्थियों के आवेदन पर वेरिफिकेशन के दौरान आपत्तियां लगी हैं। किस श्रेणी में कितने आवेदन अब तक 44 हजार 889 लड़कियों ने आवेदन किए हैं। कुल आवेदनों में 40 हजार 912 सामान्य श्रेणी में, 28 हजार 188 पिछड़ा वर्ग श्रेणी, 21009 अनुसूचित जाति श्रेणी के विद्यार्थी, 4434 ईडब्ल्यूएस और 188 अन्य श्रेणियों के आवेदन आ चुके हैं। सबसे ज्यादा आवेदन बीए संकाय में दाखिले को लेकर आए हैं। बीए संकाय में 52 हजार 411 विद्यार्थियों के आवेदन आ चुके हैं। किस कॉलेज के लिए कितने आवेदन एनआरएस जीसी कॉलेज रोहतक के लिए 7954 आवेदन आए। राजकीय कॉलेज हिसार के लिए 6636 आवेदन आए। डीजीसी कॉलेज गुरुग्राम के लिए 5953, सैक्टर नौ राजकीय कॉलेज गुरुग्राम के लिए 5607, राजकीय कॉलेज फरीदाबाद के लिए 5477, दयानंद कॉलेज हिसार के लिए 4900, राजकीय कॉलेज करनाल के लिए 4341, एआई जाट एचएम कॉलेज रोहतक के लिए 4285, गुरुग्राम सेक्टर 14 राजकीय कॉलेज के लिए 3956 और राजकीय महिला कॉलेज रोहतक के लिए 3918 आवेदन आए।

Edited By: Rajat Mourya