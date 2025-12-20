हरियाणा में कोहरे का कहर जारी, ट्रेनें और बसें प्रभावित; यात्रियों को हो रही परेशानी



जागरण संवाददाता, अंबाला। जिले में शुक्रवार सुबह घना कोहरा छाया रहा। नारायणगढ़ थाना क्षेत्र में धुंध के कारण हुए सड़क हादसे में प्रदीप कुमार साहनी निवासी मुजफ्फरपुर (बिहार) की मौत हो गई।

फतेहाबाद: जिले में कोहरा छाया रहा। रतिया में एक कार माइनर में गिर गई। चालक दीपक निवासी सोनीपत ने सनरूफ तोड़ बाहर निकलकर जान बचाई। जाखल स्टेशन पर फरक्का व अवध-आसाम एक्सप्रेस देरी से पहुंचीं।

सिरसा: कोहरे के चलते स्कूल वैन और मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार सुनील घायल हो गया। कुरुक्षेत्र: कोहरे के चलते कटिहार-अमृतसर एक्सप्रेस पांच व सचखंड एक्सप्रेस तीन घंटे से देरी से पहुंचीं।

भिवानी: कोहरे से रेल यातायात प्रभावित रहा। वहीं सुबह 4 बजे चंडीगढ़ जाने वाली रोडवेज बस रद रही।

जींद: कोहरे के कारण रेल यातायात प्रभावित रहा। छिंदवाड़ा एक्सप्रेस चार घंटे और फरक्का एक्सप्रेस करीब सात घंटे देरी से पहुंची। रोडवेज बसें भी आधा घंटा लेट रहीं। पानीपत: पानीपत जंक्शन पर कोहरे के कारण 30 से अधिक पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। नेशनल हाइवे नंबर 44 पर वाहन रेंग-रेंगकर चले।