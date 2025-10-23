Language
    हरियाणा में DGP का एक्शन, आधी रात में तय किया 50 KM का सफर, औचक निरीक्षण के दौरान मिली गड़बड़ी

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 11:28 AM (IST)

    हरियाणा के पुलिस महानिदेशक ने अचानक कार्रवाई करते हुए आधी रात को 50 किलोमीटर का सफर तय करके कई पुलिस स्टेशनों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान लापरवाही पाए जाने पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाई और तत्काल सुधार के निर्देश दिए। डीजीपी ने पुलिस अधिकारियों को सतर्क रहने का संदेश दिया है।

    Hero Image


    बुधवार मध्य राित्र साहा थाने में निरीक्षण करने पहुंचे डीजीपी ओपी सिंह। l जागरण

    जागरण संवाददाता l अंबाला/यमुनानगर। पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) ओपी सिंह ने मंगलवार की रात 10:40 बजे पंचकूला-यमुनानगर राष्ट्रीय मार्ग पर कलानौर नाके का औचक निरीक्षण किया।

    पंचकूला से करीब 50 किलोमीटर के सफर और 35 मिनट के निरीक्षण में डीजीपी ने कई खामियां पाईं। एक स्थान पर रेड बीकन जलती हुई पीसीआर तो मिली, लेकिन वाहन के बाहर कोई पुलिसकर्मी मौजूद नहीं था।

    यही नहीं, आसपास के टोल प्लाजा और ट्रैफिक डायवर्जन प्वाइंट पर भी कहीं कोई पुलिस तैनाती या संकेतक बोर्ड नजर नहीं आया। इसके बाद 12:30 बजे वह अंबाला के साहा थाने में पहुंचे।

    डीजीपी सिंह ने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को चेताया कि रात्रिकालीन गश्त अब केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और अनुशासन की कसौटी होगी।

    उन्होंने सभी नाकों, चौकियों और पेट्रोलिंग पाइंट पर पूरी सतर्कता के साथ मौजूद रहने और हर वाहन की जांच करते हुए ट्रैफिक व्यवस्था व सुरक्षा पर नजर रखने के निर्देश दिए। डीजीपी ने बताया कि वह चार घंटे तक नाइट पेट्रोलिंग पर रहे और 112 वाहनों, पुलिस चौकियों, थानों और इंटर-स्टेट और इंटर-डिस्ट्रिक्ट नाकों पर पुलिस की उपस्थिति और कार्यप्रणाली देखी।

    उन्होंने सभी एसपी और सीपी को निर्देश दिया कि वे भी क्षेत्रों का निरीक्षण करें और सुबह 11 बजे तक 200 शब्दों में यह रिपोर्ट दें कि कहां कमी मिली और उसे दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए।

    डीजीपी सिंह ने कहा कि सुरक्षा में ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यमुनानगर के एसपी कमलदीप ने बताया कि डीजीपी ने व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं।