हरियाणा में DGP का एक्शन, आधी रात में तय किया 50 KM का सफर, औचक निरीक्षण के दौरान मिली गड़बड़ी

जागरण संवाददाता l अंबाला/यमुनानगर। पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) ओपी सिंह ने मंगलवार की रात 10:40 बजे पंचकूला-यमुनानगर राष्ट्रीय मार्ग पर कलानौर नाके का औचक निरीक्षण किया।

पंचकूला से करीब 50 किलोमीटर के सफर और 35 मिनट के निरीक्षण में डीजीपी ने कई खामियां पाईं। एक स्थान पर रेड बीकन जलती हुई पीसीआर तो मिली, लेकिन वाहन के बाहर कोई पुलिसकर्मी मौजूद नहीं था।

यही नहीं, आसपास के टोल प्लाजा और ट्रैफिक डायवर्जन प्वाइंट पर भी कहीं कोई पुलिस तैनाती या संकेतक बोर्ड नजर नहीं आया। इसके बाद 12:30 बजे वह अंबाला के साहा थाने में पहुंचे।

डीजीपी सिंह ने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को चेताया कि रात्रिकालीन गश्त अब केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और अनुशासन की कसौटी होगी।

उन्होंने सभी नाकों, चौकियों और पेट्रोलिंग पाइंट पर पूरी सतर्कता के साथ मौजूद रहने और हर वाहन की जांच करते हुए ट्रैफिक व्यवस्था व सुरक्षा पर नजर रखने के निर्देश दिए। डीजीपी ने बताया कि वह चार घंटे तक नाइट पेट्रोलिंग पर रहे और 112 वाहनों, पुलिस चौकियों, थानों और इंटर-स्टेट और इंटर-डिस्ट्रिक्ट नाकों पर पुलिस की उपस्थिति और कार्यप्रणाली देखी।