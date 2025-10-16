हरियाणा में अंबाला के नागरिक अस्पतालों में बदला OPD का समय, अब यह होगी नई टाइमिंग
अंबाला के नागरिक अस्पतालों में ओपीडी का समय बदल गया है। अब ओपीडी सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलेगी, पहले यह सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक थी। यह बदलाव सर्दियों के कारण किया गया है। अंबाला शहर और कैंट के अस्पतालों में रोजाना हजारों मरीज आते हैं। नया कार्ड बनवाने और लैब में सैंपल देने का समय भी बढ़ाया गया है।
जागरण संवाददाता, अंबाला। स्वास्थ्य विभाग द्वारा नागरिक अस्पतालों सहित अन्य स्वास्थ्य केंद्रों में ओपीडी का समय बढ़ा दिया गया है। अभी तक यह ओपीडी सुबह आठ बजे से दोपहर दो बजे तक थी, जबकि अब यह समय सुबह नौ बजे से दोपहर तीन बजे तक कर दिया गया है। विभाग द्वारा हर सुविधा की टाइमिंग को एक घंटे आगे बढ़ा दिया गया है। सर्दियों के कारण यह समय बदला गया है।
बता दें कि अंबाला शहर, अंबाला कैंट व नारायणगढ़ नागरिक अस्पताल में रोजाना करीब साढ़े चार हजार मरीजों की ओपीडी है। सबसे ज्यादा ओपीडी अंबाला शहर में डेढ़ हजार के करीब तो अंबाला कैंट नागरिक अस्पताल में यह ढाई हजार के आसपास है। इन में नए और रिपीट मरीज दोनों शामिल हैं। अंबाला कैंट नागरिक अस्पताल की बात करें, तो यहां पर तमाम जिला से लेकर आसपास के राज्यों से मरीज उपचार के लिए आते हैं।
यहां पर कैंसर अस्पताल भी है, जहां पर रोजाना की ओपीडी करीब डेढ़ सौ के आसपास है। दूसरी ओर नया कार्ड बनवाना हो या फिर पुराना कार्ड ओपीडी के लिए रिन्यू करवाना हो, इसके लिए समय एक घंटे बढ़ाया गया है। इसी तरह आइपीडी ब्लाक की चौथी मंजिल पर लैब में भी सैंपल कलेक्शन का समय एक घंटे तक बढ़ा दिया जाएगा। सर्दियों में जिस तरह के हालात होते हैं, उसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने यह निर्णय लिया है।
