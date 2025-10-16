हरियाणा में अंबाला के नागरिक अस्पतालों में बदला OPD का समय, अब यह होगी नई टाइमिंग

जागरण संवाददाता, अंबाला। स्वास्थ्य विभाग द्वारा नागरिक अस्पतालों सहित अन्य स्वास्थ्य केंद्रों में ओपीडी का समय बढ़ा दिया गया है। अभी तक यह ओपीडी सुबह आठ बजे से दोपहर दो बजे तक थी, जबकि अब यह समय सुबह नौ बजे से दोपहर तीन बजे तक कर दिया गया है। विभाग द्वारा हर सुविधा की टाइमिंग को एक घंटे आगे बढ़ा दिया गया है। सर्दियों के कारण यह समय बदला गया है।

बता दें कि अंबाला शहर, अंबाला कैंट व नारायणगढ़ नागरिक अस्पताल में रोजाना करीब साढ़े चार हजार मरीजों की ओपीडी है। सबसे ज्यादा ओपीडी अंबाला शहर में डेढ़ हजार के करीब तो अंबाला कैंट नागरिक अस्पताल में यह ढाई हजार के आसपास है। इन में नए और रिपीट मरीज दोनों शामिल हैं। अंबाला कैंट नागरिक अस्पताल की बात करें, तो यहां पर तमाम जिला से लेकर आसपास के राज्यों से मरीज उपचार के लिए आते हैं।