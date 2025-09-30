हरियाणा में पराली जलाने की घटनाएं रोकने के लिए प्रशासन ने नियुक्त किए 639 नोडल अधिकारी, हर घटना पर रखेंगे पैनी नजर

जागरण संवाददाता, अंबाला। उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने सोमवार को अपने कार्यालय सभागार में संबंधित अधिकारियों की बैठक लेकर जिले में पराली प्रबंधन की प्रगति की समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

इससे पहले मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपायुक्तों व अधिकारियों को पराली प्रबंधन के कार्यों के बारे में मार्गदर्शन किया।

डीसी ने बताया कि जिले में पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए जिला, उपमंडल और ग्राम स्तर पर 639 नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। किसानों को कृषि यंत्रों के माध्यम से पराली का सही निस्तारण करने और प्रति एकड़ 1200 रुपये प्रोत्साहन राशि देने की जानकारी दी गई।