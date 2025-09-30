Language
    हरियाणा में पराली जलाने की घटनाएं रोकने के लिए प्रशासन ने नियुक्त किए 639 नोडल अधिकारी, हर घटना पर रखेंगे पैनी नजर

    By Umesh Bhargava Edited By: Prince Sharma
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 02:21 PM (IST)

    अंबाला में पराली प्रबंधन की समीक्षा करते हुए उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने भी मार्गदर्शन किया। जिले में पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए 639 नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। किसानों को पराली के सही निस्तारण पर प्रति एकड़ 1200 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी लेकिन जलाने पर सरकारी लाभ रद्द होंगे।

    हरियाणा में प्रशासन ने नियुक्त किए 639 नोडल अधिकारी (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, अंबाला। उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने सोमवार को अपने कार्यालय सभागार में संबंधित अधिकारियों की बैठक लेकर जिले में पराली प्रबंधन की प्रगति की समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

    इससे पहले मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपायुक्तों व अधिकारियों को पराली प्रबंधन के कार्यों के बारे में मार्गदर्शन किया।

    डीसी ने बताया कि जिले में पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए जिला, उपमंडल और ग्राम स्तर पर 639 नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। किसानों को कृषि यंत्रों के माध्यम से पराली का सही निस्तारण करने और प्रति एकड़ 1200 रुपये प्रोत्साहन राशि देने की जानकारी दी गई।

    उन्होंने चेताया कि यदि कोई पंजीकृत किसान पराली जलाता पाया गया, तो उसकी मंडियों में फसल की खरीद, मुआवजा और सरकारी योजनाओं से लाभ निरस्त किया जाएगा। बैठक में सभी अधिकारियों को सतर्क रहने और बेहतर समन्वय के साथ कार्य करने का निर्देश दिया गया।